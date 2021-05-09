إغلاق مسجدين في الوادي الجديد لمخالفة الإجراءات الاحترازية

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إغلاق مسجدي الاستقامة وإبراهيم الدسوقي بحي الزهور بالخارجة لمدة يومين اعتباراََ من الغد لمخالفة الإجراءات الاحترازية داخل المسجد، رغم التحذيرات التي جرى التأكيد عليها للحد من انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك عقب أدائه صلاة التراويح، مساء السبت، كما دعا الشباب للاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة للمشروعات الزراعية، وإقامة مشروعات خاصة توفر لهم فرص عمل كريمة.

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كما تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ميدان البساتين بالخارجة يرافقه المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز الخارجة.

وتابع الزملوط، أعمال تطوير الميدان التي يجري تنفيذها لتحقيق السيولة المرورية وإضفاء مظهر حضاري لهذا الميدان الحيوي.

كما وجه الزملوط، بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بمحيط الميدان التي تشمل إنشاء ساحة انتظار للسيارات وتنظيم حركة مرور السيارات بالشوارع الجانبية المؤدية للميدان.