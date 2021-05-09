والدة الشهيد إسلام مشهور: كانت أمنيته الشهادة وربنا حقق حلمه

قالت سوزان عبد المجيد والدة الشهيد إسلام مشهور، إنها عندما شاهدت الحلقة 26 من مسلسل الاختيار 2 أدركت أن ابنها عاش رجلا ومات بطلا.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة "والمذاع عبر قناة "اكسترا نيوز"،:" لما شفت حلقة شهداء الواحات حسيت ان ابني في الوقت ده مكنش بيفكر في نفسه بقدر تفكيره في بلدة".

وأوضحت:" كان أمنيته إن ربنا يكتبله الشهادة، وربنا حققهاله، وده كان طلبه، وقالي يا ماما أنا نفسي أموت شهيد، قولتله ليه توجع قلبي عليك، قالي هو حد يطول أنه يموت شهيد، وكتب على صفحه على النت أنا خريج مدرعة وربنا افتكره وهو في مدرعة".

وأشارت إلي أنها ووالده شاهدا حلقة اليوم من المسلسل، وشعرا بأن الحادثة تحدث حاليا، واستطردت باكية:"أنا حسيت أن الحادثة دي دلوقتي، وتجسيد الشخصية كان كأنه حقيقة، وأنا لما شوفت إبني قدامي إنهرت كأنه في الموقف ده دلوقتي، وفي نفس الوقت رفعت راسي وقولت الحمد لله أبني عاش راجل ومات بطل".

ولفتت إلي أن والده تأثر كثيرا بسبب لحظات الفراق، مقدمة الشكر للقائمين على مسلسل "الاختيار 2" لإبرازهم المواقف وما كان يحدث، "دي حاجة كويسة ومشاعر واصلة، وبنحس إن الموقف حقيقي مش تمثيل، وأنا شوفت الموقف تخيلته إبني وشوفته قدامي وكل حاجة في الموقف في المسلسل حصل فعلا، والمشهد وجع قلبي وأنا فخوره بيه".