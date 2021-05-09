غلق مقهى وتحرير 5 محاضر لمخالفة قرارات رئيس الوزراء بمطروح

شن اللواء أشرف إبراهيم السكرتير عام محافظة مطروح يرافقه رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح حملة مكبرة بمشاركة الأجهزة الرقابية بمجلس مدينة مرسى مطروح لمتابعة تنفيذا توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتعليمات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.





وأسفرت الحملة عن غلق مقهى بالمنطقة الطبية وتحرير 5 مخالفات اشغال بالمخالفة الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق في تمام الساعة 9. .



ووجه السكرتير العام بتشديد الرقابة والدفع بحملات يوميا للمرور علي المحال التجارية وغلق المحالّ المخالفة لفرض الانضباط والتأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، حيث يتعرض المخالفون لهذه المواعيد لتطبيق الإجراءات القانونية، الواردة بقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٩، تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل قوة وحسم.



بالإضافة إلى مواصلة التنبيه بالميكروفون بسيارات مجلس المدينة علي المحال التجارية والكافيهات والمطاعم والمقاهي والمولاة بالالتزام بالغلق في تمام الساعة 9 مساء وغلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات حفاظا على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا والا سيتم تطبيق قرارات الغلق والتشميع.



كما، تابع محافظ مطروح اليوم السبت الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بإغلاق المحالّ والمولاة التجارية والكافيهات في التاسعة مساء، وذلك من خلال متابعة جميع مدن المحافظة بالتعاون مع مديرية أمن مطروح وأقسام الشرطة بالمدن لتنفيذ إغلاق المحالّ في موعدها المحدد وسط استجابة ووعى أصحاب المحالّ التجارية بمطروح.

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