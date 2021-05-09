تبدء أول يونيو.. تفاصيل الإستعداد لإستقبال السياحة الروسية

قالت سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار والتحدث الرسمي باسم الوزراة، إنه تم تهيئة القطاع السياحي لاستقبال موسم السياحة بأعلى شكل.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"،:"نحرص على سمعة مصر السياحية التي تستمر في الظهور، خاصة مع السياحة الروسية."

ونوهت مستشارة وزير السياحة والآثار إلي أن السياحة الروسية ستبدأ بالوفود من أول شهر يونيو القادم.



وأشار إلي أن المناطق التي سيتم فيها استقبال السياح الروس، مناطق خضراء وآمنة لاستقبال السياح.

قررت وزارتا الطيران المدنى والسياحة والآثار، مد العمل بمبادرة دعم السياحة الداخلية في مصر والمعروفة باسم “شتى في مصر” حتي ٣١ مايو الجارى بدلاً من منتصف الشهر الحالى وذلك تشجيعاً للسياحة الداخلية وتزامناً مع فترة الأعياد والإجازات الصيفية مع الالتزام بنسبة الـ 50% من الطاقة الاستيعابية للفنادق وفقاً لضوابط التشغيل المقررة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية بكل المطارات والمتاحف والمواقع الأثرية والمطاعم والكافيتريات والفنادق والأتوبيسات السياحية.

