لحم غزال الحلقة 26.. غادة عبد الرازق تخطط للانتقام من شريف سلامة

شهدت الحلقة 26 من مسلسل لحم غزال عددا من الأحداث نستعرضها من خلال السطور التالية ..

ذهبت "غزال" إلى منزلها وتجد شوق وسعيد هناك".

واخبر "شوق وسعيد" غزال أن نجلها كريم متواجد في مزرعة علي.

-وتبدأ غزال "عليا" في التخطيط للانتقام من "على".

واتصل "سعيد" بعلي وغزال تسمع كل المكالمة وتبكي".

" غزال" تخبر يوسف أن هاتفها مراقب من قبل علي.

وقامت " شوق" بضرب بسمة ابنة زوجها شوقي بعد أن علمت بالعلاقة بينها وبين نجلها نور.

ويعد مسلسل “لحم غزال” ثانى عمل يجمع الفنانة غادة عبد الرازق بزوجها مدير التصوير"هيثم زنيتا" بعد مشاركتهما سويا العام الماضى في مسلسل “سلطانة المعز” .

مسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد.

ويعرض مسلسل "لحم غزال" على قنوات: MBC مصر - MBC مصر 2 - قناة دبي - منصة شاهد