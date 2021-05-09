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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لحم غزال الحلقة 26.. غادة عبد الرازق تخطط للانتقام من شريف سلامة

صدى البلد

شهدت الحلقة 26 من مسلسل لحم غزال عددا من الأحداث نستعرضها من خلال السطور التالية ..

ذهبت "غزال" إلى منزلها وتجد شوق وسعيد هناك".

واخبر "شوق وسعيد"  غزال أن نجلها كريم متواجد في مزرعة علي.

-وتبدأ غزال "عليا" في التخطيط للانتقام من "على".

واتصل "سعيد" بعلي وغزال تسمع كل المكالمة وتبكي".

" غزال" تخبر يوسف أن هاتفها مراقب من قبل علي.

وقامت " شوق" بضرب بسمة ابنة زوجها شوقي بعد أن علمت بالعلاقة بينها وبين نجلها نور.

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11 مشهد..غادة عبد الرازق: يتبقى يوم تصوير للانتهاء من "لحم غزال"

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لحم غزال الحلقة 25 : علي يقرر أن يكشف لـ غزال مكان ابنها

ويعد مسلسل “لحم غزال” ثانى عمل يجمع الفنانة غادة عبد الرازق بزوجها مدير التصوير"هيثم زنيتا" بعد مشاركتهما سويا العام الماضى في مسلسل “سلطانة المعز” .

 

مسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد.

 

ويعرض مسلسل "لحم غزال" على قنوات: MBC مصر - MBC مصر 2 - قناة دبي - منصة شاهد

 

عمرو عبد الجليل غادة عبد الرازق MBC مسلسل لحم غزال الفنانة غادة عبد الرازق منصة شاهد

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