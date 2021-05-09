ملوك الجدعنة الحلقة 27.. ظهور زاهي العتال وطرد فاتن حرفوش من المول

تحولت مجريات الأحداث في الحلقة 27 من مسلسل ملوك الجدعنة بعد ظهور زاهي العتال واكتشاف أنه على قيد الحياة بعد محاولة سرية وسفينة قتله.

كشف زاهي العتال لمساعده مجدي قصة نجاته من الموت وخطته الاحتياطية التي كان يحضرها ليوم تسليم المخدرات والاستعانة بغواصين محترفين تمكنوا من إنقاذه.

عادت نجلاء لمقابلة زوجها السابق ناصر ويبدو أنهما سيعودان إلى زواجهما بعد تغيير حياتيهما ومستواهما المعيشي.

أوقعت زميلة فاتن حرفوش في المول بها في شرك فضيحة جديدة ونشرت صورتها عارية على الإنترنت وتسببت في طردها من المول بعد خلاف كبير بينهما.

أجبر سفينة غالي زوج روان على تطليقها منه بعد تهديده بوصولات أمانة وضربه بالرصاص في قدمه في حلقة سابقة من مسلسل ملوك الجدعنة .

انتهت أحداث حلقة اليوم من ملوك الجدعنة بمفاجأة زاهي العتال لزوجته بأنه على قيد الحياة وخطفه لها بمساعدة رجاله للانتقام منها على خيانتها له.