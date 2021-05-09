وزير شئون القدس يروي تفاصيل مخطط الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من الشيخ جراح.. فيديو

قال الدكتور فادي الهدمي، وزير شئون القدس، إن الوضع الآن سيئ وصعب في فلسطين، حيث إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس قوة البطش على الفلسطينين.

وأضاف الهدمي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك محاولة إسرائيلية، لإخلاء 28 عائلة، حيث سيتم إخلاء حوالي 4 عائلات غدا الاثنين.

وتابع وزير شئون القدس، أن الإسرائيليين يعملون بشتى الطرق لإخراج الفلسطينين من منطقة الشيخ جراح، وهي إحدى أحياء القدس التاريخية، وهم يدعون أنها ملكية يهودية.

وأكد الهدمي، أن القدس مملكة عربية فلسطينية إسلامية مسيحية، وأن المتطرف يعمل على إنكار هذه الملكية، وضمها للملكية الإسرائيلية، لذلك يقومون بمطاردتهم في ذلك الحي.