صلاح حليمة: أمريكا مهتمة بحل أزمة سد النهضة

قال صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصرى للشئون الإفريقية، إن هناك دور من جانب أمريكا فى حل أزمة سد النهضة، ولكن هناك تصرفات أحادية من جانب إثيوبيا، تريد اتفاق فيما يتعلق بالملء الثانى فقط.

وقال حليمة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت" والمذاع عبر قناة "اكسترا نيوز": “هناك اهتماما كبيرا من جانب الأطراف الثلاثة لضرورة التوصل حول عملية الملء والتشغيل للسد الإثيوبي، والوصول إلى حل منصف، ويراعى القانون الدولى والاتفاقات بين الدول وبإعلان باتفاق المبادئ”.

وأضاف: "هناك دور من جانب أمريكا فى حل الأزمة، والتأكيد فى اتفاق قانونى ملزم لحل أزمة السد، ولكن هناك تصرفات أحادية من جانب إثيوبيا، وتريد اتفاق فيما يتعلق بالملء الثانى فقط، ويعد هذا تقنين فى التصرفات الأحادية لها، والأضرار يمكن أن يوجه إليها دولة مارقة وتخالف المواثيق الدولية، وممارستها تؤدى إلى قتل الحياة والكيان لدولتى المصب وقتل الحياة للثروة النباتية والحيوانية".

واستطرد: "الهدف من سد النهضة سياسى بامتياز وهدفه الأضرار بحياة ووجود دولتى المصب وليس بإنتاج الكهرباء”.