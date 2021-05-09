أخبار التوك شو .. علامة إدراك ليلة القدر .. وإجراءات جديدة للتعامل مع مرضى كورونا

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددا من القضايا والموضوعات، نرصدها لكم خلال التقرير التالي:

الصحة تعلن عن إجراء إضافي للقادمين من الخارج لمواجهة كورونا ..فيديو

كشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل الإجراءات الاحترازية الجديدة المطبقة وفقاً لقرار وزيرة الصحة علي القادمين من الخارج.





بيتر ميمي يكشف أصعب حلقات الإختيار 2 وكواليس الحلقة 28

قال بيتر ميمي مخرج مسلسل الاختيار 2، إن مجموعة الضباط الذين تصدوا للإرهابيين في الواحات قد حمت الدولة من مصائب عدة كانت ستحدث مستقبلا.





عالم أزهري: علامة إذا شعرت بها فقد أدركت ليلة القدر.. فيديو

قال الشيخ أحمد ترك، أحد علماء الأزهر الشريف، إن القلب هو العلامة الراسخة والأساسية لليلة القدر.





أول تعليق لرجل الأعمال أشرف السعد بعد خروجه من سجن الإسكندرية.. فيديو

قال رجل الأعمال أشرف السعد، إنه خرج من سجن الإسكندرية مساء اليوم.



ملحمة الواحات.. أحمد موسى يكشف مفاجأة عن حلقة أمس من الاختيار 2| فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن حلقة أمس من الاختيار 2 كانت صعبة جدا.





صدمة وذهول هشام عباس بعد زواج مصطفى قمر عرفيا.. فيديو

وقع الفنان هشام عباس، ضحية مقلب برنامج “ خمس نجوم”، والذي يقدمه المطرب مصطفى قمر وكوكبة من النجوم، والمذاع على قناة “ إم بي سي مصر ”.





مجسد دور الشهيد محمد وحيد: صورت مشاهد الاختيار 2 بهدوم الشهيد وحاليا لابس قميصه.. فيديو

تحدث الفنان أحمد على تفاصيل تجسيده دور الشهيد المقدم محمد وحيد بمسلسل الاختيار 2.





أثبت فاعلية.. تاج الدين: إجازة الصحة العالمية لقاح سينوفارم جاء متأخرا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين،مستشار الرئيس لشئون الصحة، أن تم رصد السلالة الجديدة من فيروس كورونا المتحورة بالهند فى عدد من الدول العربية والأفريقية.



الاتحاد الأفريقي: مصر مستعدة وتدعم الحل السلمى والاتفاق القانونى بشأن سد النهضة..فيديو

أعرب الرئيس فيليكس تشيسيكيدى، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيس رئيس الاتحاد الافريقي حاليا عن شكره لحفاوة الاستقبال التى تلقاها بمصر اليوم.



مي عمر تتصالح مع ياسمين صبري ونسرين أمين: "أديهم love.. رمضان كريم"

طلبت الإعلامية بسمة وهبة من الفنانة مي عمر، أن تُفاضل بين الفنانة ياسمين صبري والفنانة نسرين أمين، خلال حلقة اليوم من برنامج «العرافة» الذي يعرض عبر شاشة «المحور»، رغم الخلافات بينها وزوجها المخرج محمد سامي من ناحية، والفنانتين من ناحية أخرى، على خلفية اتهامهما لـ محمد سامي بتغيير بعض مشاهد مسلسل “الأسطورة”؛ من أجل زيادة مساحة دور مي عمر، على حسابهما.



مفيش علاقات.. عفاف شعيب: لم أشمت من أصالة بعد طلاقها من طارق العريان

قالت الفنانة عفاف شعيب ، إنها لم تشمت في طلاق أصالة من طارق العريان، مضيفة:" لم أشمت فيها مطلقا ولا توجد علاقة بيني وبينها".



الصحة تكشف إجراءات جديدة للتعامل مع مرضي كورونا

كشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل الإجراءات الاحترازية الجديدة المطبقة وفقاً لقرار وزيرة الصحة.

