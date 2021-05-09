لاميتا فرنجية تخطف أنظار متابعيها على إنستجرام .. شاهد

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام" مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير لها.

وظهرت لاميتا فرنجية بإطلالة جذابة مرتدية بدى حمالات مكشوف الصدر وتنورة مشجرة، وتركت شعرها البني منسدلًا على كتفيها بطريقة متناسقة مع إطلالتها، ووضعت مكياجا ناعما أبرز جمالها.

وعلقت على الصورة قائلة: "أحد أفضل المطاعم التايلاندية في المدينة"، وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من متابعيها.

يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3، وشاركت رامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، كما شاركت محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبوالعلمين حمودة".

وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.