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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 49 ألف لعبة نارية مجهولة المصدر في سوهاج

صدى البلد

تمكنت شرطة التموين بمحافظة سوهاج من ضبط صاحب مخزن ألعاب نارية بدائرة قسم أول سوهاج؛ لحيازته وعرضه سلع مجهولة المصدر دون فواتير.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، بتمكن وحدة التموين بدائرة القسم من ضبط (ممدوح ع م - 63 عامًا - صاحب مخزن ألعاب نارية - ويقيم دائرة قسم أول سوهاج)؛ لحيازته وعرضه سلع مجهولة المصدر دون فواتير، كما تم ضبط 22760 قطعة ألعاب نارية مُختلفة الأنواع.

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كما تم ضبط 26499 قطعة ألعاب نارية مُختلفة الأنواع مجهولة المصدر دون فواتير قبل طرحها بالأسواق، في واقعتين أخرتين مختلفتين.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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