طاقاتي متجددة وقلبي يفيض بالحب.. لورديانا تستمتع بإجازتها في البرازيل

نشرت الراقصة البرازيلية لورديانا، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، حيث تقضي إجازتها في البرازيل.

وظهرت لورديانا؛ بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان باللون الاخضر؛ وتركت شعرها الأسود منسدلا بطريقة مميزة.

وعلقت لورديانا علي الصورة قائلة: "طاقاتي متجددة وقلبي يفيض بالحب.. أراك قريبا.. مصر".

من جهة أخرى، كشفت الراقصة لورديانا البرازيلية أسرارا لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت إنها متواجدة فى مصر منذ 4 سنوات، مؤكدة أنها جاءت لمصر لأنها المكان المناسب.

وأضافت خلال حوار على الحدث اليوم أنها درست الرقص الشرقي وغيره من أنواع الرقص فى البرازيل.

ولفتت إلى أنها اختارت مصر لوجود زميلة لها، مؤكدة أنها تعاقدت مع شركة وقامت بترتيب الأعمال لها.

وتابعت: كنت فى البرازيل وصديقة قالت لى أنهم محتاجين لـ راقصة فى مدينة شرم الشيخ وعلى هذا الأساس بدأت من هنا".