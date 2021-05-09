مريضة بـ ADHD.. أمينة خليل تكشف كواليس التحضير لدورها في خلي بالك من زيزي

كشفت الفنانة أمينة خليل، كيف استطاعت القيام بدور شخصية تعاني من مرض ADHD، في مسلسل خلي بالك من زيزي.

وأضافت أمينة خليل خلال لقائها مع برنامج الحكاية المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "دخلت على جوجل، عشان أعرف وأفهم وذاكرت عشان أعرف أمثل الشخصية كويس".

وتابعت: "الحوار مكنش صعب في إنك تمثل بس وتحرك ايديك وانت متعصب وغيره، لكن كان صعب كمان في إنك امتى هتاخد خطوة، وامتي هتحرك ايديك وليه".

واستطردت: "ده بيحصل في وقت التوتر، أو ضغط في موقف، أو لما يكون فيه أفكار كتيرة في دماغ المريض".

وأردفت: "فيه ناس كتير في حياتي عندهم مرض ADHD عشان كده اتعلمت بسرعة".