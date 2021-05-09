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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة ربة منزل وزوجها في إنفجار إسطوانة بوتوجاز بـ الغربية

إصابة ربة منزل وزوجها
إصابة ربة منزل وزوجها في حادث إنفجار إسطوانه بوتوجاز

أصيبت ربة منزل وزوجها في العقد الخامس من عمرهما بحروق من الدرجة الثالثة بالوجه والرقبة والصدر إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل منزل بقرية فيشا سليم التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية.

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تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة باستقبال مستشفي طنطا الجامعي للمدعو " أ. و" وزوجته "ا.م" مقيمين بإحدي قري مركز طنطا بحروق من الدرجة الثالثة بالوجه والرقبة والصدر إثر إنفجار أنبوبة بوتاجاز داخل المنزل. 

تم  نقل المصابين إلي مستشفي طنطا الجامعي، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اصابة ربة منزل زوجها انفجار اسطوانه بوتوجاز أزمة القمامة بالغربية

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