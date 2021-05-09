اليوم.. انطلاق كأس العالم للرماية في إيطاليا بمشاركة مصرية

تنطلق صباح اليوم الأحد منافسات كأس العالم للرماية بمدينة لوناتو الإيطالية خلال الفترة بين 9وحتى 17مايو الجاري.

وتشهد منافسات البطولة مشاركة مصرية حيث يشارك كلا من اللاعبين أحمد قمر وأحمد زاهي وماجي العشماوي وسحر طلعت وعبد العزيز محيلبة وياسين ماضي وطلعت ماضي في منافسات التراب ، وفي منافسات الإسكيت يشارك كلا من مصطفى حمدي وعزمي محيلبة.

وتعتبر هذه البطولة ضمن إعداد المنتخب المصري لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو الصيف المقبل.

يذكر أن مصر استضافت كأس العالم للرماية خلال الفترة بين 22 فبراير وحتى 5 مارس الماضي بمشاركة 400 من الرماة الدوليين يمثلون 31 دولة.