انهيار منزل بالطوب اللبن في بنها

دون خسائر فى الأرواح

شهدت قرية الرملة بمركز بنها بمحافظة القليوبية، انهيار منزل مبنى بالطوب اللبن، دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وكلفت النيابة العامة لجنة من مجلس المدينة لفحص المنزل والمنازل المجاورة له وتحديد ملابسات الحادث.

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تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة بنها بانهيار منزل بقرية الرملة دائرة المركز، وانتقل اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي وقوات الإنقاذ والحماية المدنية ومسئولي مجلس مركز ومدينة بنها إلى مكان الواقعة.

وكشفت المعاينة الأولية عن أن المنزل مبنى بالطوب اللبن وأن قاطنيه كانوا خارج المنزل وقت انهياره ما أنقذهم من الموت حيث لم يسفر الحادث عن إصابات او خسائر في الأرواح.

من جانبه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية علي عبد الستار رئيس مجلس ومدينة بنها بتشكيل لجنة لكشف ملابسات الواقعة وتقديم أوجه الرعاية اللازمة للأسرة والدفع بمعدات مجلس المدينة لرفع الانقاض ومعاينة المنازل المجاورة، لبيان وجود مخاطر علي قاطنيها من عدمه مع تقديم الدعم اللازم لأصحاب المنزل وبحث توفير بديل لهم وصرف الإعانات اللازمة وعرض المنزل علي لجنة المنشأت الآيلة للسقوط لإعداد تقرير عن الحادث.