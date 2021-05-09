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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نواب بالبحر الأحمر يطلقون مبادرة للتبرع بالدم فى مدينة القصير

حملة تبرع بالدم بالقصير
حملة تبرع بالدم بالقصير

أطلق النواب عبد الناصر عطية وحسام صالح عوض الله أعضاء مجلس النواب ومحمد سعيد الدابي وعبد الرحيم كمال أعضاء مجلس الشيوخ بمحافظة البحر الأحمر حملة للتبرع بالدم لصالح حالات الطوارئ و العمليات بمدينة القصير، وذلك بمشاركة بنك الدم الإقليمي و الجمعية المركزية لفتيان الكشافة المصرية بالبحر الأحمر.

قال النائب "عبد الناصر عطية" عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ان المبادرة للمساهمة في إنقاذ الإنسان وتعزيز روح المسؤولية الاجتماعية والمبادرات الإنسانية لدى الأهالي، إضافة إلى التعريف بأهمية وفوائد التبرع بالدم ونشر ثقافة البذل والعطاء.

وأكد النائب "حسام صالح عوض الله "عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إن التبرع بالدم في الظروف التي نمر بها هو ظرف استثنائي جدا مؤكداََ انه يجب اتباع كل الإجراءات الاحترازية والمتمثلة في أن يكون العدد محدودا، ويمكن المجيء أكثر من مرة دون إحداث تزاحم.

وحول أهمية هذه المبادرة الإنسانية أشار النائب "محمد سعيد الدابي" عضو مجلس الشيوخ إلى أنه ونواب المحافظة دائما ما يأخذون مسئولياتهم المجتمعية على محمل الجد، موضحا أن  خدمة المجتمع بكل السبل المتاحة هي أهم أولويات نواب المحافظة، وهذه الحملة تعمل على تعزيز حس التعاون الإنساني.

وأوضح النائب" عبد الرحيم كمال" عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أنه يأمل أن تسهم هذه المبادرة على اتخاذ مبادرات مماثلة من شأنها تأصيل القيم المجتمعية المتمثلة في المشاركة والاهتمام لكل ما فيه دعم المجتمع ومساندته بكافة الوسائل مؤكداََ علي اعتزازه بأهالي القصير وما سطروه من مشاركة رائعة ليست بالجديدة علي أهالي البحر الاحمر.

في نفس السياق ثمن "محمد عوف" امين حزب مستقبل وطن بمدينة القصير مجهودات أهالي مدينة القصير واستجابتهم لهذه المبادرة التي من شأنها أن تمنح حياة للمرضى المحتاجين لدم والتي عكست أيضاً التعاون بين مختلف شرائح المجتمع، مؤكداََ ان المبادرة تأتي استجابة للضرورة الملحة والحاجة الدائمة لوحدات الدم في المستشفيات من جهة وتعميماً للفائدة الصحية الكبيرة التي تنطوي عليها بالنسبة للمتبرعين بالدم من جهة أخرى.

البحر الأحمر اخبار الغردقة مجلس النواب حسام عوض الله عبد الناصر عطية

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