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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فقدنا الصديق والرفيق.. عائلة أوباما تودع الكلب بو بعد 13 عاما من التبني

باراك أوباما مع الكلب
باراك أوباما مع الكلب بو

ودعت عائلة الرئيس الامريكي السابق باراك أوباما، حيوانها الأليف "بو"، الذي نفق أمس السبت.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كان قد حصل أوباما على الكلب "بو" البرتغالي كهدية من السناتور الراحل "تيد كينيدي" المؤيد الرئيسي لحملة أوباما الرئاسية عام 2008، ومنذ هذا الوقت وكان الكلب مقربا من العائلة.

تبنت عائلة أوباما الكلب في أوائل عام 2009، وبعدها انضم إلى البيت الأبيض، وساعد بو، أوباما في تحقيق وعده لابنتيه "ماليا" و"ساشا" بأنه سيحصل لهما على كلب أليف بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2008.

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ونشر الرئيس السابق مجموعة من الصور التي تجمعه بالكلب "بو" وكتب عليها: "صديق حقيقي ورفيق مخلص، اليوم فقدت عائلتنا صديقا حقيقيا ورفيقا مخلصا، لأكثر من عقد من الزمان، كان بو صاحب حضور لطيف في حياتنا، سواء في أيامنا الجيدة أو السيئة".

وتابع أوباما: "لقد تحمل كل الضجة التي جاءت مع وجوده في البيت الأبيض، وكان يحب القفز في المسبح في الصيف، وكان لديه شعر رائع أيضا، لقد كان بالضبط ما كنا بحاجة إليه وأكثر مما توقعناه، سنفتقده كثيرا".

وحصل أوباما على كلب آخر مع بو في عام 2013 ويدعى "صني"، وكان كلاهما موجودا في كل مكان في البيت الأبيض طوال فترة الحكم، وحظى كل منهما بشعبية كبيرة، وغالبا ما انضما إلى أوباما في المناسبات العامة، والترحيب بالزوار.

البيت الأبيض الانتخابات الرئاسية كلب عائلة سرطان أوباما

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