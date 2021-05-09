بث مباشر لـ لحظة سقوط الصاروخ الصيني .. ماذا سيحدث بعد اصطدامه بالأرض؟

قال مركز الفلك الدولي اليوم الأحد، إن الفترة المحتملة لسقوط الصاروخ الصيني بدأت الآن، وستمتد لمدة ساعتين من الآن.

ونشر المركز بثاً مباشراً يتتبع موقع سقوط الصاروخ أو حطام الصاروخ.

وتابع أن جميع المناطق التي سيمر فوقها خلال الساعتين القادمتين مرشحة لمشاهدة سقوط الحطام.

وكان المركز قال إن الفترة المحتملة لسقوط حطام الصاروخ الصيني ما بين الساعة 01:11 و 03:11، خلالها سيمر فوق بلاد الشام في الساعة 02:11، ووسط السعودية الساعة 02:14، وعُمان الساعة 02:16. جميعها بتوقيت جرينتش. إن سقط أثناء مروره ليلا، سيشاهد كأجرام محترقة ومتناثرة تتحرك بسرعة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة، إن معظم الحطام الناتج عن الصاروخ سيحترق عند العودة ومن غير المرجح أن يتسبب في أي ضرر، بعد أن قال الجيش الأمريكي إن قيادة الفضاء الأمريكية تتعقب ما وصفه بعودة غير خاضعة للرقابة.

وقالت هيئة مراقبة وتتبع الفضاء التابعة للاتحاد الأوروبي (EU SST) إن أحدث توقعاتها لتوقيت إعادة دخول جسم صاروخ لونج مارش 5 بي كانت 139 دقيقة على الجانبين الساعة 2:32 صباحًا بتوقيت جرينتش (12:32 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) يوم الأحد.

وقدرت قيادة الفضاء الأمريكية، السبت، أن عودة الدخول ستحدث في الساعة 2:04 صباحًا بتوقيت جرينتش (12:04 مساءً بتوقيت شرق أستراليا) يوم الأحد، بإضافة أو طرح ساعة واحدة، في حين أن مركز دراسات إعادة الدخول المدارية والحطام (CORDS) في شركة الفضاء الأمريكية. حدث تنبؤاته إلى أربع ساعات على الجانبين الساعة 3:30 صباحًا بتوقيت جرينتش (1:30 مساءً بتوقيت شرق أستراليا) يوم الأحد.

وصرحت EU SST على موقعها على الإنترنت بأن الاحتمال الإحصائي لتأثير الأرض في منطقة مأهولة بالسكان كان "منخفضًا" ، لكنه أشار إلى أن الطبيعة غير الخاضعة للرقابة للصاروخ تجعل أي تنبؤات غير مؤكدة.

وغرد عالم الفلك جوناثان ماكدويل في هارفارد، عبر تويتر قائلا: "التنبؤ الجديد للقوة الفضائية 18SPCS يضيق الأشياء إلى مدار واحد: كوستاريكا وهايتي وإيبيريا وسردينيا وإيطاليا واليونان وكريت وإسرائيل والأردن والمملكة العربية السعودية وأستراليا ونيوزيلندا"، باعتبارها الدول التي يحتمل سقوط الصاروخ أو أشلائه بها.