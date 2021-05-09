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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد شكواه للفيفا .. الزمالك يكشف قيمة مستحقات باتشيكو المتأخرة

صدى البلد

كشف عمرو الدرديري، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، حقيقة تقدم جايمي باتشيكو، المدير الفني السابق للفريق الأول، بشكوي للاتحاد الدولي "فيفا"، ضد القلعة البيضاء للحصول علي مستحقاته المادية.

وقال عمرو الدرديري، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي سيف زاهر، ببرنامج "ملعب أون تايم"، المذاع علي قناة "أون تايم سبورتس"، إن باتشيكو بالفعل تقدم بشكوي ضد نادي الزمالك لدي الـ "فيفا"، مشيرا إلي النادي وصله خطابا للرد علي الشكوى.

وتابع: هناك اتفاق سابق بين إدارة الزمالك والبرتغالي يقضي بحصوله على مبلغ 600، وليس المبلغ الذي ورد في الشكوى.

وأكمل: باتشيكو يستحق علينا 600 ألف دولار، ولكنه عمل شكوى طلب مليون و700 ألف دولار وهي قيمة عقده بالكامل وليس الشهرين المتأخرين ومثلهما كقيمة الشرط الجزائي.

واختتم: البرتغالي لم يوقع علي أي أوراق تخص حصوله علي مستحقاته، والأزمة كانت في عدم وصول المبلغ لإرسال باقي مستحقاته.

 

الزمالك باتشيكو نادي الزمالك القلعة البيضاء جايمي باتشيكو ادارة الزمالك الدرديري

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