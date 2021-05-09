من يرى ليلة القدر ؟.. 13 حقيقة يجب أن تعرفها لتطمئن

من يرى ليلة القدر ؟ لعله من الاستفهامات التي تدور في فلك ليلة القدر 2021 وعلاماتها ، أو بصيغة أخرى علامات ليلة القدر والتي هي دليلنا في تحري هذه الليلة المباركة ، بعدما رٌُفعت معرفتها عن الخلق، فقد علم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- موعد ليلة القدر من سيدنا جبريل -عليه السلام- وبسبب الشجار، والمخاصمة، والتنازع بين أحد الأصحابة، رفعت معرفةُ ليلة القدر، وروي عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ - رضي الله عنه -: «أَنَّ النَّبِيَّ خَرَجَ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ القَدْرِ، فَتَلاحَى رَجُلانِ مِنَ المُسْلِمِينَ، فَقَالَ: «إِنِّي خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ القَدْرِ، فَتَلاحَى فُلانٌ وَفُلانٌ، فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، فَالتَمِسُوهَا فِي التِّسْعِ وَالسَّبْعِ وَالخَمْسِ»، ولم يتركنا النبي -صلى الله عليه وسلم حائرين في هذه الليالي الوترية الخمس وإنما أخبرنا عن علامات ليلة القدر لتكون دليلنا عند تحريها ومن ثم إدراكها.

من يرى ليلة القدر

من يرى ليلة القدر ؟ هل ترى ليلة القدر عيانا أي أنها ترى بالعين البشرية المجردة أو تكشف لبعض الناس؟ حيث أن البعض يقول: إن الإنسان إذا استطاع رؤية ليلة القدر يرى نورا في السماء ونحو هذا، وكيف رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين؟ وكيف يعرف المرء أنه قد رأى ليلة القدر؟ وهل ينال الإنسان ثوابها وأجرها وإن كانت في تلك الليلة التي لم يستطع أن يراها فيها؟.

من يرى ليلة القدر ؟ هل ترى ليلة القدر عيانا ، الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول: قد ترى ليلة القدر بالعين لمن وفقه الله سبحانه وذلك برؤية أماراتها، وكان الصحابة رضي الله عنهم يستدلون عليها بعلامات ولكن عدم رؤيتها لا يمنع حصول فضلها لمن قامها إيمانا واحتسابا، فالمسلم ينبغي له أن يجتهد في تحريها في العشر الأواخر من رمضان كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم طلبا للأجر والثواب فإذا صادف قيامه إيمانا واحتسابا هذه الليلة نال أجرها وإن لم يعلمها قال صلى الله عليه وسلم: «من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه»، وفي رواية أخرى: «من قامها ابتغاءها ثم وقعت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر».

من يرى ليلة القدر ؟ هل ترى ليلة القدر عيانا ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن من علاماتها طلوع الشمس صبيحتها لا شعاع لها، وكان أبي بن كعب يقسم على أنها ليلة سبع وعشرين ويستدل بهذه العلامة، لذلك فإن ليلة سبع وعشرين أوكد الأوتار في ذلك، ومن اجتهد في العشر كلها في الصلاة والقرآن والدعاء وغير ذلك من وجوه الخير أدرك ليلة القدر بلا شك وفاز بما وعد الله به من قامها إذا فعل ذلك إيمانا واحتسابا.

هل تأتي ليلة القدر في المنام

هل تأتي ليلة القدر في المنام ، عنها ورد عن السلف الصالح، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أرشدنا إلى أنه يمكن معرفة ليلة القدر والعلم بها، حيث إن أم المؤمنين السيدة عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني».

هل تأتي ليلة القدر في المنام ، و رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعلمنا من هذا الحديث الشريف أن ليلة القدر قابلة للعلم بها، مشيرًا إلى أن أهل الله سبحانه وتعالى يرون ليلة القدر في المنام بعلامات معينة عند الذكر بإلهام ملكي أو رباني من الله سبحانه وتعالى بالتوفيق.

رؤية ليلة القدر في المنام ، «الإنسان المؤمن التقي الذاكر لله سبحانه وتعالى يعلم ليلة القدر بالشعور والعلامات أو يخبرهم أحد بها، فليلة القدر ليست مخفية خفاء عامًا بل إنها مخفية خفاء نسبيًا ويستطيع الناس أن يصلوا إليها، وعلى الإنسان الذي يعرف ويدرك ليلة القدر فعليه أن يقول :«اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني».

ليلة القدر 2021 وعلاماتها

ليلة القدر 2021 وعلاماتها ، وردت أحاديث تكشف علامات ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، ومع دخول العشر الأواخر لم يتبق من رمضان الكريم سوى أيام قليلة فلنحرص على إحياء ليلة القدر لننل عظيم فضلها الذي ورد في آيات الكتاب وأحاديث السُنة النبوية الشريفة.

ليلة القدر 2021 وعلاماتها ، ورغم أن ليلة القدر مخفية في أيام الوتر بالعشر أو السبع الأواخر من رمضان، لما روى البخاري من حديث ابن عمر – رضى الله عنه – أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أُرُوا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرى رؤياكم قد تواطأت في السَّبْعِ الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السَّبْعِ الأواخر»، إلا أنه يوجد علامات لها، وقد أرشدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إليها.

ليلة القدر 2021 وعلاماتها ، وإن اختلف العلماء في تعيين ليلة القدر، فإن الذي عليه أكثر العلماء أنها ليلة سبع وعشرين، ومن رأوا أن ليلة القدر في سبع وعشرين رمضان استدلوا بحديث زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ، يَقُولُ: قُلْتُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، إِنَّ أَخَاكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَنْ يَقُمِ الحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةَ القَدْرِ، فَقَالَ: يَغْفِرُ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، «لَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، وَلَكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ لَا يَتَّكِلَ النَّاسُ، ثُمَّ حَلَفَ لَا يَسْتَثْنِي أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ»، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: بِأَيِّ شَيْءٍ تَقُولُ ذَلِكَ يَا أَبَا المُنْذِرِ؟ قَالَ: «بِالآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ بِالعَلَامَةِ أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ لَا شُعَاعَ لَهَا».

ليلة القدر 2021 وعلاماتها أن أبا هريرة قال إن ليلة القدر في شهر رمضان دون سائر العام، والصحيح المشهور من الأقوال كما قال القرطبي رحمه الله تعالى إنها في العشر الأواخر من رمضان وهو قول مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد، وذهب قوم آخرين إلى أنها ليلة الحادي والعشرين ومال إليه الشافعي، والصحيح أنها في العشر الأواخر دون تعيين والحكمة من إخفائها لكي يجتهد الناس في العبادة في العشر الأواخر كلها ، كما أخفى الصلاة الوسطى في الصلوات الخمس واسمه الأعظم بين أسمائه الحسنى.

علامات ليلة القدر

وهناك سبع علامات تميز ليلة القدر، يمكن من خلالها معرفة ليلة القدر بها، حيث إن ليلة القدر تكون في العشر الأواخر من رمضان، لما ثبت عن عائشةَ -رضِيَ اللهُ عنها- قالتْ: كان رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلَّمَ- يُجاوِر في العَشْر الأواخِر من رمضانَ، ويقول: «تَحرُّوا ليلةَ القَدْر في الوتر من العَشْر الأواخِر من رمضانَ»، رواه البخارى.

علامات ليلة القدر ، أولها أن يحدث للإنسان سكون في النفس، وثانيها يشعر الشخص بإقبال على الله عز وجل، وثالثًا تكون السماء صافية، ورابعًا اعتدال حرارة الرياح، وخامسًا أنه لا ينزل فيها النيازك والشهب، وسادسًا أن يوفق الشخص فيها بدعاء لم يقله من قبل، وسابعًا في الصباح نجد الشمس لا شعاع لها وظلها خفيف.

موعد ليلة القدر 2021

موعد ليلة القدر 2021 ، هي واحدة من الليالي الخمس المذكورة في السُنة النبوية الشريفة ، وهي : «ليلة الحادي والعشرين من رمضان ، ليلة الثالث والعشرين من رمضان، وليلة الخامس والعشرين رمضان، وليلة السابع والعشرين من رمضان، وليلة التاسع والعشرين من رمضان»، وتبدأ من ليلة الحادي والعشرين من مغرب يوم غد الأحد الموافق عشرون من رمضان وينتهي في فجر الإثنين الموافق الحادي والعشرين، أما ليلة الثالث والعشرين وليلة الخامس والعشرين وليلة السابع والعشرين وليلة التاسع والعشرين ، ففي جميعها أيضًا يبدأ وقت ليلة القدر من المغرب إلى الفجر.

موعد ليلة القدر 2021 ، عن ليلة الحادي والعشرين من رمضان تبدأ من مغرب الأحد 20 رمضان والموافق 2 مايو ، وليلة الثالث والعشرين من رمضان من مغرب الثلاثاء 22 رمضان والموافق 4 مايو، وليلة الخامس والعشرين من رمضان مغرب الخميس الموافق 24 رمضان والموافق 6 مايو، وليلة السابع والعشرين السبت 26 رمضان الموافق 8 مايو، وليلة التاسع والعشرين في الإثنين 28 رمضان الموافق 10 مايو لعام 2021 م .