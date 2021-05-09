فن لطيف.. ياسمين الخطيب تدافع عن أغاني المهرجانات

اغاني المهرجانات

قالت الإعلامية ياسمين الخطيب، إن الجميع فى حفلات الزفاف يقومون بتشغيل أغاني المهرجانات ويرقصون عليها والكثير من الأشخاص يستمعون إليها أثناء قيادة السيارة.

وأضافت ياسمين الخطيب، خلال لقائها مع الإعلامى أحمد سالم فى برنامج "لحظات جريئة" على قناة "القاهرة و الناس"، أننا جميعا نستمع إلى الأغاني خاصة المهرجانات.

وأوضحت ياسمين الخطيب، أن الكثير من الشعب المصرى دائمآ يحب أن يضع نفسه فى أجمل صورة من الخارج، وبننسي إللى لابسينه من تحت.

وأكدت، أن هناك الكثير من الأماكن المخصصة للحفلات والسهرات الليلية تقوم بتشغيل المهرجانات، مندهشة من وصف الناس له بأنه فن هابط وهم يستمعون إليه.

وتابعت ياسمين الخطيب أن المهرجانات نوع من أنواع الفن وتراه لطيف جدا ويعبر عن كثير من هموم وأحلام الشعب المصري.