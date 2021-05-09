حمو بيكا: أنا مش مطرب ومبزعلش لما حد يقول عليا كدة

حل حمو بيكا ضيفا مع الإعلامى أحمد سالم في برنامج "لحظات جريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، وقام بالحديث عن أنه مؤدى وليس مطربا.



قال" بيكا "،إنه مؤدى وليس مطربا، وهو يعترف بذلك طوال الوقت، ولم يحزن عندما يقول عنه أحد ذلك ، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأشخاص يمتلكون صوتا جميلا، ولكن غير مقبولين من قبل المستمعين.

وأضاف حمو بيكا، أن هناك فرقا بين المؤدى والمطرب عندما سأله الإعلامى" أحمد سالم" ما هو الفرق بين المؤدى و المطرب؟ قال إن المطرب هو من يراه الناس يتمتع بصوت جميل.



أوضح حمو بيكا ، أنه عندما يغني مطرب المهرجانات لم ينجح مثلما ينجح مؤدي المهرجانات نفسه .

وأكد أن الغناء ليس مرتبطا بالصوت الجميل، بل مرتبط بمدى قبول الشخص لدى المستمعين من الجماهير، وأن القبول يعد أهم بكثير من صوت المطرب نفسه.



و تابع حمو بيكا :" أن أزمته الأخيرة مع الفنان هاني شاكر منعت عنه الكثير من فرص العمل وعطلته كثيرا، مضيفا أن نقابة المهن الموسيقية لم تحتويه أثناء الأزمة".