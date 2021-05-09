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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جسمك والأكل

علامات تظهر في الجسم عندما لا تأكل ما يكفي من الطعام

الجسم وعدم الاكل
الجسم وعدم الاكل

يحتاج جسمنا إلى ثلاث وجبات متوازنة ومناسبة يوميًا حتى يكون بصحة جيدة عقليًا وجسديا، كثير من الناس يهملون وجباتهم بشكل متكرر، هذا بسبب اتباع نظام غذائي أو أسلوب حياة محموم، ويتبع البعض الحميات القاسية للحصول على جسم نحيف، لا يعد تخطي الوجبات خيارًا صحيًا بأي حال من الأحوال.
 

فيما يلي العلامات الشائعة عندما لا يأكل الشخص ما يكفي.

تقلبات في سكر الدم (منخفض الطاقة)

يحتاج جسمنا إلى إمداد ثابت من الجلوكوز ليعمل بشكل صحيح. عندما يتضور الشخص جوعًا، يتم التخلص من الجلوكوز لديه، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم مما قد يؤدي إلى انخفاض مستويات الطاقة والصداع والركود، كما أنه يجعل التركيز أكثر صعوبة على مهمة معينة.

يؤدي تذبذب مستويات السكر في الدم إلى الإصابة بأمراض القلب المختلفة على المدى الطويل.

إمساك

الجوع يعني ببساطة أن الجسم مليء بالعناصر الغذائية، بما في ذلك الألياف، إن تذمر الجسم من الألياف سيؤدي في النهاية إلى الإمساك، سيصبح برازك نادرًا وصعبًا مع انخفاض كمية الطعام.

أرق

عندما يتضور الشخص جوعًا ، يحرق جسمه دهونًا كبديل للجلوكوز لتوفير الطاقة. عندما تنخفض نقطة الأنسولين ، يفرط الجسم في إنتاج إنزيم يعرف باسم orexin ، والذي يعطي طاقة مؤقتة. أثناء الجوع ، يرسل الدماغ إشارات إلى الجسم لإفراز الأدرينالين الزائد ، مما يجعل من الصعب على الشخص النوم.

تساقط شعر

يتكون شعرنا بشكل عام من البروتين. لكنها تحتاج إلى الحديد والكالسيوم والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة للبقاء بصحة جيدة، إن الحقد على الجسم سيجعل فروة الرأس جافة أكثر ويزيد من ترهل بصيلات الشعر ، مما يؤدي إلى تساقط الشعر بشكل مفرط.

مصدر المعلومات موقع هيلثي.

نظام غذائى تساقط الشعر اتباع نظام غذائي دهون

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