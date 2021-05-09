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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

ميران حسين تكتب: تأثير إعلانات رمضان على الشعب المصري

صدى البلد

 


إعلانات رمضان زمان كانت مميزة ومفهومة كنا بنحفظ أغانيها ونفضل نغنيها؛ لكن مؤخراً إعلانات رمضان بقت مستفزة وغريبة بيتكتب فيها الترجمة بالعربي وكأنهم بيغنوا لغة مش مفهومة.

 

إعلانات مبنية على عالم موازي غير العالم الحقيقي اللى عايشين فيه، إعلانات الناس فيها سعيدة ومبسوطة وبترقص وبتغني علشان هتاكل مكرونة، وإعلانات تانية عن ناس حيرانة تسكن فى كومباوند التجمع ولا زايد اللى فيه الشقة الــ 128متر كسرت حاجز الــ3 مليون ونص ويقولك سعر في متناول الأيد وكأن المبلغ بسيط ومتوفر مع الشعب المصري اللى بيعاني من ظروف أقتصادية مهببة.

 

وإعلانات تانية بتتكلم عن عن شركات الاتصالات اللي لا يختلفوا كتير عن بعض، تختلف أسمائهم آه لكن من حيث الخدمة فكله زفت، والناس على السوشيال ميديا نازلة تريقة وسف بيقولوا الشبكة بتقطع وقت ما بنكلم خدمة العملاء نشتكي من وجع القلب، بندفع فلوس علشان يعملوا بيها إعلانات بدل ما يحسنوا بيها الخدمات طب والنبي ده كلام.

 

ده الناس وصل بيهم الحال أنهم يحسبوا الممثل من دول واخد كام ويقارنوا بين مرتبتهم وأجور الممثلين واللى أدفع فى الملابس والأكسسوار وممكن يقبض المبلغ ده في كام سنة.

 

ده مش نق ولا حسد ده احساس بالقهر فوق الوصف، حساب بسيط ومقارنة مجحفة بين أنا درست قد إيه واشتغلت إيه ومدى أهمية وجودى كمهندس أو طبيب أو مدرس وبين حد طالع يتنطط ويلبس ويغير.

 

وبين فرح ورقص الإعلانات وشركات الاتصالات والكمبوندات نلاقي إعلانات اتبرع للمستشفيات وده لوحدة عالم تاني موازي يحسسوك فيه إن كل الشعب مريض ولازم تطلع اللى فى جيبك وتديه لأن الحكومة فجأة أتنازلت عن مسئوليتها وحولتها عليك.

 

اختصاراً بقينا في مشهد عبثي بيأثر بالسلب على المواطن المصري اللي بيطالب بأعلى الصوت أرحمونااااااااااا وحسوا بينا لأننا أستوينا واللي يقول عكس كده يبقى ضد المنطق.

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