د.علاء علي يكتب: سيناء.. البناء وصناعة التنمية

مثلما كانت سيناء هى صمام الأمان لمصر بحكم الموقع والأهمية الإستراتيجية، فهى ايضا بحكم الموارد والإمكانات بوابة التنمية لمصر فى المستقبل القريب،حيث تمتلك العديد من مقومات التنمية فى قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والتجارة ، مما يؤهلها لقيادة حركة التنمية فى المرحلة القادمة ، خاصة وانه تم على أرضها تنفيذ مشروعات عملاقة فى مجالات البنية الاساسية من شبكات طرق وكهرباء ومياه ، بالإضافة إلى مشروعات للتنمية الزراعية والصناعية والسياحية ، وهى مشروعات يمكن أن تشكل قاعدة لانطلاق سيناء بخطوات ثابتة على مسار تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية، فعلي صعيد التنميه الزراعيه بسيناء شبه جزيرة سيناء منطقة واعدة تستطيع ان تساهم فى زيادة الرقعة الزراعية، وفى الحصول على إنتاج زراعى متميز نظرا لبيئتها النقية مما يوفر لها ميزة نسبية فى الأسواق الخارجية ،كما يساهم مناخها وطبيعتها الصحراوية فى وجود أنواع نادرة من النباتات الطبية و العطرية، والتى تعتبر ثروة تتميز بها شبه جزيرة سيناء، وخاصة الهضبة الجنوبية، وتتلاقى فى سيناء عناصر نباتية مميزة لمناطق حوض البحر المتوسط ، والجبال العالية الممتدة من الهضبة الإيرانية شرقا، والمنطقة شبه الإستوائية جنوبا، لذلك يشكل محور التنمية الزراعية ركيزة أساسية فى مشروعات أعمار وتنمية سيناء .

شمال سيناء ومقومات التنمية الزراعية

تتميز محافظة شمال سيناء بوفرة أراضيها المنبسطة الغنية بالطمى ،الذى ترسب فى وديانها على مر العصور،وتمثل المنطقة الممتدة بين القنطرة وحتى العريش شرقا،السهل الساحلى، وهى فى جملتها جزء من وادى النيل ،إذ كان فيها أحد فروع الدلتا المصرية القديمة.وتضم هذه المنطقة خمس مناطق ريئسية هى : سهل الطينة –وجنوب سهل الطينة –ومنطقتا البردويل (1 -2 ) – ووادى العريش – ومنطقة السروالقوارير .

وتختلف طبيعة هذه المنطقة من حيث طبوغرافيتها بين الأراضى السهلة المنبسطة الطينية أو الرملية ، والمرتفعات ذات الميول الخفيفة ،و الأخرى ذاات الميول الكبيرة نسبيا ،كما تتفاوت من حيث نسبة الملوحة و النفاذية، وأغلب الأراضى من الدرجة الثانية و الثالثة ،ولا توجد بها أراضى من الدرجة الأولى . وتقدر المساحة الصالحة للزراعة بنحو 1,2 مليون فدان .

وتعتمد الزراعة على المياه الجوفية ،و تمتلك محافظة شمال سيناء العديد من السدود والخزانات ، أهمها سد الروافعة وسد الكرم وسد طلعة البدن ،بالإضافة إلى 15 خزانا أرضيا بوادى الجرافى ، ويبلغ عدد الآبار بالمحافظة عدد (3452) بئرا سطحيا (عميق) ،ومنهم 80 بئرا عميقا .

ومن أهم المحاصيل الزراعية الخضر والقمح والشعير والموالح واللوز والفاكهة ومنها التين والخوخ والعنب ، ويعد الزيتون من اهم المنتجات الزراعية التى تتميز بها شمال سيناء حيث يزرع بها نحو20 ألف فدان،وأيضا النخيل حيث يوجد بها نحو 373 ألف نخلة .

وقد أثبتت الدراسات التى تمت لتقييم الموارد المائية المحلية فى شمال سيناء أن حجم المياه يكفى فقط لتنمية زراعية محدودة فى مواقع هذه المياه ،الامر الذى يتطلب ضرورة نقل المياه الكافية والصالحة للزراعة ،لإحداث تنمية شاملة للمحافظة ،لذلك كان التفكير فى نقل مياه النيل عبر ترعة عملاقة إلى أرض سيناء ضرورة حتمية

فرص التنمية الزراعية فى جنوب سيناء :

تقوم الزراعة فى محافظة جنوب سيناء فى مناطق متفرقة ومحدودة ،حسب تواجد الموارد المائية ، وتعتبر ندرة موارد المياه من أهم مشكلات التنمية الزراعية فى المحافظة ،وبصفة عامة معظم الأراضى الزراعية المنتشرة فيها ذات تربة رملية ، والتربة فى مجملها تربة ملحية مشتقة من الصخور النارية التى تكون صخور القاعدة لإقليم المحافظة ،وهى لا تصلح للزراعة باستثناء بعض المساحات الصغيرة فى أحواض ساحلى خليج العقبة والسويس ،فى الأراضى ذات القوام الطينى و قلة نسبة المادة العضوية .

وأهم هذه المناطق : منطقة وادى طيبة –ووادى فيران –والطور-وحوض خليج السويس –ونويبع ونبق ودهب فى حوض خليج العقبة ،حيث التربة الرسوبية العميقة ودرجة الملوحة العادية والمتوسطة .وتربة جنوب سيناء صحراوية بصفة عامة وتتميز بالافتقار الشديد للمواد العضوية وانخفاض نسبة المواد الطينية.

وتبلغ مساحة الأراضى القابلة للزراعة حوالى 200 ألف فدان ، أما المساحة المنزرعة حاليا بمعرفة الأهالى وحول الآبار معظمها حدائق فاكهة فى مناطق سانت كاترين ووادى فيران، كما توجد النباتات البرية التى تستخدم فى معالجة بعض الأمراض،و تبلغ إجمالى المساحة المنزرعة حوالى20,942 ألف فدان، ومنطقة شرق القناة وخليج العقبة من المناطق التى يعد لها مستقبل زراعى هام فى جنوب سيناء.

أهم المحاصيل الزراعية بالمحافظة :

الفواكه والخضروات بمنطقة وادى فيران وسانت كاترين ،أشجار النخيل بساحل خليج السويس والعقبة وأهمها المحيطة بمدينة طور سيناء ،المحاصيل الحقلية كالقمح , والشعير ومحاصيل الزيوت كالقرطم ومحاصيل العلف كالبرسيم الحجازى ولوبيا العلف ومحاصيل الألبان كنبات السيسال ،النباتات الطبية النادرة التى تنتشر فى الهضاب والاودية،وتحظى مدينة سانت كاترين بثروة هائلة منها يصل عددها إلى 472 نوعا.

مشروع ترعة السلام .. شريان الحياة على أرض سيناء :

اتجه التفكير إلى تنفيذ مشروع قومى عملاق ، يهدف إلى نقل مياه النيل إلى سيناء لتزرع فيها الحياة وتنشر بين أرجائها الرخاء ،حتى يتواصل هذا الجزء الغالي من الوطن مع أرض وادي النيل، ولذلك بدأ العمل فى تنفيذ مشروع ترعة السلام،الذى يهدف إلى إضافة 620 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية،موزعة بواقع 220 ألف فدان (مرحلة أولى) غرب القناة ، و400ألف فدان (مرحلة ثانية ) شرق القناة،على أرض سيناء.

يعد مشروع ترعة السلام وتنمية شمال سيناء من أضخم المشروعات القومية التى تبنتها الدولة فى العقود الماضية ، حيث انفقت الحكومة ما يقرب من 6 مليارات جنيه علي مشاريع الري في سيناء خلال الفتره الماضية،لذلك دأب الرئيس عبد الفتاح السيسى على التأكيد على أهمية مواصلة جهود التنمية في سيناء،وإستثمار ما تم إنجازه من مشروعات فى سيناء ،ليكون قاعدة للإنطلاق نحو التنمية يتم فيها معالجة مشكلات الماضى والبناء على الايجابيات ، والعمل على النهوض بأوضاع أهالي سيناء وأكد على ضرورة التنسيق والترتيب لمشروعات سيناء ، والتى تتم بين الجهاز الوطني لتنمية سيناء ووزارات الكهرباء والزراعة والموارد المائية والري ، لسد الثغرات التي كانت تحدث في العقود الماضية وتتسبب في تعطيل التنمية .

موقع المشروع

تقع منطقة المشروع بمحافظات دمياط ، والدقهلية ، والشرقية ، وبورسعيد ، والإسماعيلية وشمال سيناء .

مصادر الري :

تقدر الاحتياجات المائية اللازمة لاستصلاح واستزراع 620 ألف فدان بنحو 4.45 مليارات متر مكعب من المياه المخلوطة بين مياه النيل العذبة ومياه الصرف الزراعي بنسبة 1:1 بحيث لا تتعدي نسبة الملوحة ألف جزء في المليون مع اختيار التراكيب المحصولية المناسبة.

مراحل العمل :

يتكون المشروع من مرحلتين

المرحلة الأولي

إنشاء ترعة السلام أمام سد وهويس دمياط لاستصلاح 220 ألف فدان غرب قناة السويس وقد تم الانتهاء من أعمال البنية القومية ويتم حاليا زراعة مايقرب من 180 ألف فدان وجاري استصلاح 20 ألف فدان.

المرحلة الثانية :

إنشاء سحارة أسفل قناة السويس وإنشاء ترعة الشيخ جابر الصباح لاستصلاح 400 ألف فدان شرق قناة السويس.

مشروع تنمية شمال سيناء( المرحلة الثانية لمشروع ترعة السلام) :

أهداف المشروع :

-استصلاح واستزراع 400 ألف فدان على مياه امتداد ترعة السلام (ترعة الشيخ جابر الصباح ) بمنطقة شمال سيناء وخلق مجتمع زراعي صناعي تنموي جديد ومتكامل.

-تقوية وتدعيم سياسة مصر بزيادة الإنتاج الزراعي .

- خلق مجتمعات عمرانية جديدة بغرض التخفيف عن المناطق المكدسة بالسكان في الوادي

- ربط سيناء بمنطقة الدلتا وجعلها امتداداً طبيعياً للوادي .

- استغلال الطاقات البشرية في أغراض التنمية وإتاحة فرص عمل جديدة .

المساحات المستهدفة شرق القناة :

يبلغ إجمالي زمام المشروع في المرحلة الثانية نحو 400 ألف فدان موزعة علي النحو التالي :

- منطقة سهل الطينة زمام 50 ألف فدان وتقع في نطاق محافظة بورسعيد.

- منطقة جنوب القنطرة شرق زمام 75 ألف فدان وتقع في نطاق محافظة الإسماعيلية.

- منطقة رابعة زمام 70 ألف فدان وتقع في نطاق محافظة شمال سيناء.

- منطقة بئر العبد زمام 86٫500 فدان وتقع في نطاق محافظة شمال سيناء.

- منطقة السر والقواريرزمام 85 ألف فدان وتقع في نطاق محافظة شمال سيناء.

- منطقة المزار والميدان زمام 33٫500 فدان وتقع في نطاق محافظة شمال سيناء.

