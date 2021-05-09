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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد ممدوح: أول ماتش شوفته مبارة 6-1.. وعمرو أديب: يا زين ما نقيت الماتشات

صدى البلد

قالت الفنانة أمينة خليل، إنها لم تتوقع كل هذا النجاح الذي حققه مسلسل "خلي بالك من زيزي"، مشيرة إلى أنها كانت متأكدة إنها ستقدم شيء مختلف.

وأضافت أمينة خليل خلال لقائها ببرنامج "الحكاية" المُذاع على فضائية " ام بي سي مصر": “إحنا بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا.. أنان الوحيدة في فريق العمل التي شاهدت المسلسل بشكل كامل حتى الآن”.

وأشارت أمينة خليل إلى أنها تشجع النادي الأهلي، ورد الفنان على قاسم: أنا أيضا أشجع فريق الأهلي".

وأوضح الفنان محمد ممدوح، إنه ليس من مشجعي كرة القدم، مشيراً إلى أن أول مباراة شاهدها كاملة في حياته كانت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي انتهت بفوز الفريق الأحمر 6-1 .

 ورد الإعلامي عمرو أديب، قائلاً: "يا زين ما نقيت الماتشات، على فكرة أنا غيرت رأيي فيك، كنت لسه هقولك إنت تمثيلك رائع زي أهداف شيكابالا".

الفنان محمد ممدوح أبطال مسلسل خلى بالك من زيزي الفنانة أمينة خليل اخبار التوك شو مباراة القمة الإعلامي عمرو أديب

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