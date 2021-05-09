الصاروخ الصيني يعبر سماء مصر والسعودية .. وتحديد موقع سقوطه

أظهرت مراقبة الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة أنه غادر أجواء منطقة الخليج وتوجه إلى العبور فوق المحيط الهندي، بينما قالت الصين إنه سيسقط في مكان ما في البحر المتوسط.

وعبر الصاروخ سماء مصر والمملكة العربية السعودية وعمان واليمن، حيث أمكن رؤيته بالعين المجردة نظرا لتواجده في مدار منخفض واقتراب سقوطه على سطح الأرض.

وقال مكتب هندسة الفضاء الصيني، الأحد، إنه من المقرر أن تدخل بقايا صاروخ لونج مارش 5 بي الشارد، الغلاف الجوي للأرض في الساعة 10:12 صباحاً بتوقيت بكين (02:12 صباحاً بتوقيت جرينتش)، زائد أو ناقص 15 دقيقة.

ونقلت رويترز عن الحساب الرسمي للمكتب، أن "حطام الصاروخ سيدخل المجال الجوي للأرض من إحداثيات خط طول 28.38 درجة شرقاً، وخط عرض 34.43 درجة شمالاً"، وهي إحداثيات تشير لمكان ما فوق البحر الأبيض المتوسط.

وكانت مراكز تتبع أوروبية وأميركية، قالت السبت، إن من المتوقع أن تدخل بقايا الصاروخ الصيني الشارد "لونج مارش"، الذي أطلق الأسبوع الماضي، عائدة عبر الغلاف الجوي في وقت مبكر من صباح الأحد، وسط ترقب دولي.

وبالفعل دخل حطام الصاروخ الصيني الغلاف الجوي للأرض بحسب مراكز التتبع الأمريكية والأوروبية.