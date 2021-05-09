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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

احب المهرجانات و بسمعها

منى عبد الغني تفاجئ المشاهدين : أنا هعمل مهرجان

منى عبد الغني
منى عبد الغني

قالت الفنانة منى عبد الغنى، إنها رغم دراستها فى معهد الموسيقي والأغاني التى تربت عليها للفنانة "أم كلثوم "و "الفنان عبد الحليم حافظ"، إلا أنها تحب أغانى المهرجانات وتستمع لها.

أضافت خلال لقائها مع الإعلامي" أحمد سالم "فى برنامج" لحظات جريئة" المذاع على قناة" القاهرة و الناس"، أن هناك الكثير من أغاني المهرجانات لطيفة جدا ، منوهة الى  أنها تهتم دائما بالكلمات.

أوضحت، أن العديد من الأشخاص يقومون بعمل أغاني الراب ووصفتها بأنها جميلة و أحيانا توصل رسالة للمستمع عن الجدعنة والكلمات تقال من خلالها بشكل جديد .

وأكدت منى عبد الغنى أنها ستعود للغناء بعمل أغنية سنجل تحتوى على كلمات  بسيطة جدا وتوزيع جديد و ستعمل أيضا أغنية مهرجانات، موضحة أنه يوجد أغاني  للاستمتاع فقط على الرغم من احتوائها على كلمات بسيطة وعدم توصيلها رسالة  معينة مثل أغنيتها يالا يا أصحاب.

و تابعت: " أن الفنان هانى شاكر كان موقفه صحيح تجاه حسن شاكوش و عمر كمال أثناء غنائهم فى حفل الاستاد، وأنه لم يطلب منهم إلا حذف الكلمات التى بها تجاوزات،  وأنها تؤيده وتحترمه فى رد فعله تجاههم و تحدثت عن الفنان أنه يجب أن يكون قدوة للآخرين لأن هناك الملايين من الأشخاص يقلدونه".

 

اغاني المهرجانات منى عبد الغني معهد الموسيقي ام كلثوم لحظات جريئة

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