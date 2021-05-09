عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تابع حركة الصاروخ الصيني لحظة بلحظة.. فيديو

فيديو الصاروخ الصيني
فيديو الصاروخ الصيني

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه يمكن لجميع المهتمين الآن متابعة خط سير الصاروخ الصيني لحظة بلحظة من خلال بث مباشر يذاع على الرابط التالي..  

وأصدرت غرفة عمليات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بيانا جديدا، بشأن رصد ومتابعة الصاروخ الصيني CZ-5B (Long March 5B). 

وقالت غرفة عمليات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه من المتوقع دخول الصاروخ الغلاف الجوي للأرض من الساعة الثالثة و12 دقيقة إلى الساعة الخامسة و11 دقيقة من فجر اليوم بتوقيت القاهرة في نطاق المدار الموضح في الخريطة المرفقة والذي يمر 90% منه فوق المياه ابتداء من شمال المحيط الأطلنطي ويمتد جنوب آسبانيا ويمر بالبحر المتوسط شمال السواحل المصرية ويمتد شرقا إلى الأردن والجزيرة العربية والمحيط الهندي وصولا للسواحل الأسترالية. 

txt

البحوث الفلكية: من المستبعد سقوط الصاروخ الصيني على مصر

txt

الصاروخ الصيني يعبر سماء مصر والسعودية .. وتحديد موقع سقوطه

وأوضحت غرفة عمليات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه من المتوقع عند دخوله الغلاف الجوي أن يتعرض لدرجة حرارة مرتفعة نظرا للاحتكاك مع جزيئات الغلاف الجوي، مما يمكن أن يتسبب في انفجاره واحتراقه علي ارتفاع من 35-45 كم في طبقة الأستراتوسفير من الغلاف الجوي وقد يصل بعض الشظايا مختلفة الأحجام إلي سطح الأرض.

وشددت غرفة عمليات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على أنه من المستبعد سقوط أجزاء من الصاروخ علي الأراضي المصرية المأهولة بالسكان.

واكدت غرفة عمليات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الغرفة مستمرة في أعمال الرصد والتحليل للمدار، وأنه سيتم اصدار بيانات تاليه علي مدار الساعات القادمة كلما توفر معلومات أو بيانات جديدة.

المعهد القومي للبحوث الفلكية الصاروخ الصيني لحظة بلحظة خط سير غرفة عمليات المعهد القومي للبحوث الفلكية

ترشيحاتنا

يا ابني انزل عايزين ننام .. رسالة ساخرة من أحمد حلمي لـ الصاروخ الصيني

حمو بيكا: أنا مش مطرب ومبزعلش لما حد يقول عليا كدة

ارتدى ملابسه الخاصة.. أحمد علي يكشف كواليس تحضيره لشخصية الشهيد محمد وحيد

مرتضى منصور يتهم لجنة الزمالك بإهدار 8 ملايين جنيه

سقوط الصاروخ الصيني في بحر العرب .. فيديو

علامات ليلة القدر كاملة صحيحة.. كم شاهدت منها بين الأمس واليوم؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط الصاروخ الصيني في بحر العرب .. فيديو

بث مباشر لـ لحظة سقوط الصاروخ الصيني .. ماذا سيحدث بعد اصطدامه بالأرض؟

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية وبرقًا فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

السعودية.. وفاة الإعلامي الرياضي عادل التويجري عن 40 عامًا

7 عمليات ومُضاعفات مؤلمة.. تفاصيل الوعكة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

باقٍ دقائق معدودة|الصاروخ الصيني فوق مصر بعد قليل ويسقط في هذا التوقيت..تفاصيل

أحدث توقعات سقوط الصاروخ الصيني .. 11 دولة في خطر بينها إسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنسيقية شباب الأحزاب تحقق حلم أمريكية مصابة بالسرطان في زيارة مصر

امرأة تكتشف مخابئ مرعبة في منزلها الجديد.. شاهد ماذا وجدت بداخلها .. صور

احذري السكر.. هؤلاء النساء الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء

من هاتف والدته.. طفل يشتري بـ39 ألف جنيه مصاصات سبونج بوب|صور

فيديو

فيديوجراف.. ماذا يحدث في حي الشيخ جراح على يد الإسرائيليين؟

أماكن متوقعة لسقوط الصاروخ الصيني "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديوجراف.. ضوابط صلاة عيد الفطر 2021

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

إبراهيم عمران يكتب: ماذا بعد «رمضان»؟

أحمد شندي يكتب: مصر قاطرة التنمية

لواء محمد الكيلانى يكتب: صناعة شباب المستقبل الهم الشاغل للرئيس

أمجد عامر يكتب: كوفيد 25.. خطر داهم

د.علاء علي يكتب: سيناء.. البناء وصناعة التنمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

اﻟﻤﺰﻳﺪ