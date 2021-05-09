تابع حركة الصاروخ الصيني لحظة بلحظة.. فيديو

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه يمكن لجميع المهتمين الآن متابعة خط سير الصاروخ الصيني لحظة بلحظة من خلال بث مباشر يذاع على الرابط التالي..

وأصدرت غرفة عمليات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بيانا جديدا، بشأن رصد ومتابعة الصاروخ الصيني CZ-5B (Long March 5B).

وقالت غرفة عمليات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه من المتوقع دخول الصاروخ الغلاف الجوي للأرض من الساعة الثالثة و12 دقيقة إلى الساعة الخامسة و11 دقيقة من فجر اليوم بتوقيت القاهرة في نطاق المدار الموضح في الخريطة المرفقة والذي يمر 90% منه فوق المياه ابتداء من شمال المحيط الأطلنطي ويمتد جنوب آسبانيا ويمر بالبحر المتوسط شمال السواحل المصرية ويمتد شرقا إلى الأردن والجزيرة العربية والمحيط الهندي وصولا للسواحل الأسترالية.

وأوضحت غرفة عمليات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه من المتوقع عند دخوله الغلاف الجوي أن يتعرض لدرجة حرارة مرتفعة نظرا للاحتكاك مع جزيئات الغلاف الجوي، مما يمكن أن يتسبب في انفجاره واحتراقه علي ارتفاع من 35-45 كم في طبقة الأستراتوسفير من الغلاف الجوي وقد يصل بعض الشظايا مختلفة الأحجام إلي سطح الأرض.

وشددت غرفة عمليات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على أنه من المستبعد سقوط أجزاء من الصاروخ علي الأراضي المصرية المأهولة بالسكان.

واكدت غرفة عمليات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الغرفة مستمرة في أعمال الرصد والتحليل للمدار، وأنه سيتم اصدار بيانات تاليه علي مدار الساعات القادمة كلما توفر معلومات أو بيانات جديدة.