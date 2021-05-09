لحظة مرور الصاروخ الصيني فوق سماء مصر والسعودية وعمان| فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقاطع فيديو لمرور الصاروخ الصيني في سماء المملكة العربية السعودية ومصر.

https://twitter.com/LazerBazerr/status/1391222718108942339

وعبر الصاروخ سماء مصر والمملكة العربية السعودية وعمان واليمن، حيث أمكن رؤيته بالعين المجردة نظرا لتواجده في مدار منخفض واقتراب سقوطه على سطح الأرض.



وقال مكتب هندسة الفضاء الصيني، الأحد، إنه من المقرر أن تدخل بقايا صاروخ لونج مارش 5 بي الشارد، الغلاف الجوي للأرض في الساعة 10:12 صباحاً بتوقيت بكين (02:12 صباحاً بتوقيت جرينتش)، زائد أو ناقص 15 دقيقة.

ونقلت رويترز عن الحساب الرسمي للمكتب، أن "حطام الصاروخ سيدخل المجال الجوي للأرض من إحداثيات خط طول 28.38 درجة شرقاً، وخط عرض 34.43 درجة شمالاً"، وهي إحداثيات تشير لمكان ما فوق البحر الأبيض المتوسط.

وكانت مراكز تتبع أوروبية وأميركية، قالت السبت، إن من المتوقع أن تدخل بقايا الصاروخ الصيني الشارد "لونج مارش"، الذي أطلق الأسبوع الماضي، عائدة عبر الغلاف الجوي في وقت مبكر من صباح الأحد، وسط ترقب دولي.

وقال مركز الفلك الدولي إن الفترة المحتملة لسقوط حطام الصاروخ الصيني ما بين الساعة 01:11 و 03:11، خلالها سيمر فوق بلاد الشام في الساعة 02:11، ووسط السعودية الساعة 02:14، وعُمان الساعة 02:16. جميعها بتوقيت جرينتش. إن سقط أثناء مروره ليلا، سيشاهد كأجرام محترقة ومتناثرة تتحرك بسرعة.



وبالفعل دخل حطام الصاروخ الصيني الغلاف الجوي للأرض بحسب مراكز التتبع الأمريكية والأوروبية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة، إن معظم الحطام الناتج عن الصاروخ سيحترق عند العودة ومن غير المرجح أن يتسبب في أي ضرر، بعد أن قال الجيش الأمريكي إن قيادة الفضاء الأمريكية تتعقب ما وصفه بعودة غير خاضعة للرقابة.