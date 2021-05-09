محمد يوسف: موسيماني حذر لاعبي الأهلي من هدف شيكابالا المتكرر

تحضير العفريت

تحدث محمد يوسف، المدير الفني السابق لنادي البنك الأهلي، عن لقاء القمة المقبل بين الأهلي والزمالك، المقرر له يوم الإثنين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأضاف محمد يوسف، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي سيف زاهر، ببرنامج "ملعب أون تايم"، المذاع علي قناة "أون تايم سبورتس"، إن موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، سبق وحذر لاعبي الأهلي من خطورة وتصويبات محمود شيكابالا لاعب الزمالك في هدفه المتكرر، مما يجعله ليس في حاجة لتكرار نفس التعليمات.

وتابع: "هدف شيكابا المتكرر لن يأخذ حيزا من تفكير موسيماني، ولا اللاعبين، واللاعب عندما تتحدث معه كثيرا عن نفس الأمر يكون مثل تحضير العفريت".

واختتم: “لاعبو الأهلي يعرفون طريقة تسديد شيكابالا والمدرب سبق أن تحدث معهم وحذرهم”.