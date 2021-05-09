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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مسلسل الاختيار 2

ارتدى ملابسه الخاصة.. أحمد علي يكشف كواليس تحضيره لشخصية الشهيد محمد وحيد

الفنان أحمد علي
الفنان أحمد علي

قال الفنان أحمد علي، إنه جمع العديد من الصور والفيديوهات للشهيد محمد وحيد حتي يتمكن من القيام بحركاته سواء الانفعالية أو السعيدة، في مسلسل الاختيار 2 .

وأضاف أحمد علي، خلال لقاءه ببرنامج "اكسترا نيوز" إن زوجة الشهيد محمد وحيد كانت تحكي له علاقته بها وبأولاده وأن تواجده كان قليلا في البيت ولكن عند وجوده كان يحتضنهم جداً ويلبي طلباتهم.

وأوضح أنه قام بتصوير مشاهد عديدة بملابس الشهيد محمد وحيد الخاصة، وتواصل مع أهل الشهيد لمعرعة تفاصيل حياته الأسرية.

وأشار إلى أنه تم ترشيحه للدور لوجود تقارب في الشكل مع الشهيد محمد محمود.

الشهيد محمد وحيد مسلسل الاختيار 2 الفنان أحمد على اخبار التوك شو شهداء الواحات

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