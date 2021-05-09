عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يا ابني انزل عايزين ننام .. رسالة ساخرة من أحمد حلمي لـ الصاروخ الصيني

صدى البلد

نشر الفنان أحمد حلمى صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على فيسبوك مازحا حول سقوط الصاروخ الصيني، معلقا :" يبنى انزل بقا وخلصنا عايزين ننام".


 

txt

سقوط الصاروخ الصيني في بحر العرب .. فيديو

txt

لحظة مرور الصاروخ الصيني فوق سماء مصر والسعودية وعمان| فيديو


 ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" عن مسئولين صينيين قولهم إن بقايا الصاروخ الصيني تفككت وسقطت بعد دخوله الغلافالجوي موقع على خط الطول 72.47 درجة شرقا وخط العرض 2.65 شمالا، أي في موقع في بحر العرب.


 

وفقًا لتحديث نُشر على موقع مكتب هندسة الفضاء الصيني، والذي يساعد في متابعة الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة، كان منالمتوقع أن يكون الصاروخ قد تحطم في المحيط الهندي قبل حوالي 25 دقيقة.

وقالت صحيفة "اندبندنت" البريطانية، إنه من الصعب معرفة ما إذا كان الإعلان تأكيدًا رسميًا على أنه تعقبه، أو ما إذا كان مجرد توقعالمهندسين أن يفعل ذلك في تلك المرحلة.


 

وأضافت:"لكن من المؤكد أنه سيكون منطقيًا: فقد شوهد منخفضًا جدًا في الشرق الأوسط، وكان من المتوقع أن يدخل مرة أخرى الآن،والقيام بذلك في المحيط الهندي سيوضح سبب عدم رؤيته كما حدث".

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية إن بقايا الصاروخ الصيني دخلت بالفعل الغلاف الجوي للأرض.


 

وقالت "اندبندنت" إن "المتعقبين لا يتتبعون الصاروخ في الواقع، بل يعرضون رحلته المتوقعة. لذلك سيستمرون في التحرك، حتى بعد أنيدخل الصاروخ الغلاف الجوي مرة أخرى ويتوقف عن القيام بذلك بنفسه".

4795D593-A12D-46ED-AE85-827197D7201B
4795D593-A12D-46ED-AE85-827197D7201B
أحمد حلمى الغلاف الجوي وكالة الصحافة الفرنسية الصاروخ الصيني الصاروخ الصيني سقوط الصاروخ الصيني الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة

موضوعات متعلقة

سقوط الصاروخ الصيني في بحر العرب .. فيديو

لحظة مرور الصاروخ الصيني فوق سماء مصر والسعودية وعمان| فيديو

ترشيحاتنا

أبرزها الحساب الختامي للموازنة العامة.. 3 تقارير للمناقشة بلجان النواب اليوم

تقارير : تيك توك التطبيق الأكثر تفضيلا فى العالم لمستخدمي الهواتف الذكية

تبدأ من 16 ألف جنيه.. أرخص 3 سكوتر مستعمل في مصر| صور

متى تبدأ ليلة القدر 2021 ومتى تنتهي؟ وكيفية صلاتها

تعرف على موقع سقوط الصاروخ الصيني

بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب وسبب تسميته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط الصاروخ الصيني في بحر العرب .. فيديو

بث مباشر لـ لحظة سقوط الصاروخ الصيني .. ماذا سيحدث بعد اصطدامه بالأرض؟

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية وبرقًا فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

السعودية.. وفاة الإعلامي الرياضي عادل التويجري عن 40 عامًا

بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب وسبب تسميته

7 عمليات ومُضاعفات مؤلمة.. تفاصيل الوعكة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

باقٍ دقائق معدودة|الصاروخ الصيني فوق مصر بعد قليل ويسقط في هذا التوقيت..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنسيقية شباب الأحزاب تحقق حلم أمريكية مصابة بالسرطان في زيارة مصر

امرأة تكتشف مخابئ مرعبة في منزلها الجديد.. شاهد ماذا وجدت بداخلها .. صور

احذري السكر.. هؤلاء النساء الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء

من هاتف والدته.. طفل يشتري بـ39 ألف جنيه مصاصات سبونج بوب|صور

فيديو

فيديوجراف.. ماذا يحدث في حي الشيخ جراح على يد الإسرائيليين؟

أماكن متوقعة لسقوط الصاروخ الصيني "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديوجراف.. ضوابط صلاة عيد الفطر 2021

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

إبراهيم عمران يكتب: ماذا بعد «رمضان»؟

أحمد شندي يكتب: مصر قاطرة التنمية

لواء محمد الكيلانى يكتب: صناعة شباب المستقبل الهم الشاغل للرئيس

أمجد عامر يكتب: كوفيد 25.. خطر داهم

د.علاء علي يكتب: سيناء.. البناء وصناعة التنمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

اﻟﻤﺰﻳﺪ