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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

آخر استعدادات سلة الزمالك لبطولة إفريقيا للأندية الأبطال برواندا

صدى البلد

كشف طارق السعيد رئيس بعثة فريق كرة السلة بنادي الزمالك في رواندا، أنه من المقرر إقامة تمارين فردية لجميع اللاعبين من يوم 9 مايو الحالي وحتى يوم 11 من الشهر نفسه، مقسمة بين 6 لاعبين داخل صالتين كل صالة تحتوى على 3 بوردات و6 لاعبين داخل صالة اللياقة البدنية ، على أن تبدأ التمارين الجماعية بداية من يوم 12.

وأضاف السعيد: «سيلعب الفريق مباراة ودية يوم 15 مع فريق أنجولي مع العلم بأن أغلب الفرق المشاركة بالبطولة ستلعب مباراتين وديتين.. موضحا أن اتحاد السلة فى مصر هو السبب فى تأخر بداية تمارين الفريق وسنلعب مباريات ودية أقل من بعض الفرق بسبب المشاركات المحلية».

وتابع: «سيتم خوض تمارين فردية بشكل يومى داخل غرف اللاعبين عن طريق برنامج zoom تستمر لمدة ساعة أو ساعة ونصف، مشيرا إلى أن البطولة ستذاع عبر Bein sports وهناك محاولات من قناة أون تايم سبورتس مع الاتحاد الإفريقي لإذاعة مباريات الزمالك، ولكن لا جديد حتى الآن».

ويخوض فريق كرة السلة الأول بنادي الزمالك بطولة إفريقيا للأندية الأبطال (BAL) التي تقام برواندا والتي تقام البطولة في رواندا بمشاركة 12 فريقا إفريقيًا من 26 مباراة داخل فقاعة صحية منعًا لتفشي فيروس كورونا بين المشاركين في الفترة من 16 إلى 30 مايو الحالي.
 

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