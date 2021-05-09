أخبار الفن| غادة عادل تروج لـ "أحمد نوتردام".. وإعلان البلاد منطقة محظورة في كوفيد 25

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار الفنية، لعدد من أبرز النجوم، خلال الساعات القليلة الماضية، جاء في أبرزها:

غادة عادل تروج لـ فيلمها الجديد "أحمد نوتردام".. شاهد

روجت الفنانة غادة عادل لفيلمها الجديد " أحمد نوتردام " ونشرت بوستر الفيلم عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



يوسف الشريف يطالب متابعيه بمساندة الشعب الفلسطيني

طالب النجم يوسف الشريف من متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بمساندة ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق لمواجهة شرطة الاحتلال بالقدس.

سينتيا خليفة لـ "صدى البلد".. شكرا على اللقاء الجميل والتكريم المميز

نشرت الفنانة سينتيا خليفة مجموعة من الصور عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



كوفيد 25 الحلقة 11.. اعلان البلاد منطقة محظورة

بدأت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "كوفيد 25"، بإعلان البلاد منطقة محظورة، وبدأ وزارة الصحة بإصدار مجموعة من الإجراءات للتعامل مع المرض، كما قرر ا نقل المرضى لمنطقة امنة، ومازال يوسف الشريف يحاول الوصول الى اللقاح للتخلص من هذا المرض، وذلك بعدما اكتشف ان اللقاح الذي اعلنت عنه الدولة ليس مجديا مع الفيروس





ترجعي لينا بألف سلامة .. ريهام سعيد تطلب الدعاء لـ إيمان الحصري

نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة لإيمان الحصري عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.