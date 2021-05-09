جدول بطولة الجمهورية ومباريات كأس مصر لآنسات الكرة الطائرة المعدل

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكرة الطائرة، إجراء تعديلات على موعد مباريات الموسم الحالي نظراً لظروف تفشي فيروس كورونا وقرار مجلس الوزراء المصري بغلق المنشآت في تمام الساعة التاسعة مساء.

تقام مباراة مسيمبه اسكندرية مع الحوار في بطولة كأس مصر آنسات يوم الثلاثاء 18 مايو بدلا من 7 مايو علي صالة ابو الهول في تمام الساعة الخامسة مساء، كما تقرر إقامة مباراة اصحاب الجياد ودجلة المعادي في بطولة الجمهورية تحت 18 سنة في نفس اليوم بدلا من يوم 17 مايو.

بالإضافة إلى اقامة مبارتي دجلة المعادي مع سموحة و أصحاب الجياد مع الشمس يوم الخميس الموافق 20 مايو في الرابعة بدلا من يوم 19 مايو علي أن تكون المباراة الأولي علي صالة دجلة المعادي والثانية علي صالة أبو الهول.

واستكمالا لجدول التعديلات فقد تقرر إقامة مباريات الشمس مع دجلة المعادي والتي كان المقرر لها 21 مايو وسموحة مع أصحاب الجياد و الصيد مع هليوبوليس والمعادي مع الأهلي يوم السبت 22مايو بدلا من 6 مايو الجاري في اطار منافسات بطولة الجمهورية تحت 18 سنة.