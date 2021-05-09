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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيريتيني: جاهز للتحدي الكبير بنهائي مدريد للتنس أمام زفيريف

صدى البلد

قال الإيطالي ماتيو بيريتيني، الذي بلغ النهائي الأول في مسيرته في بطولات الماسترز، إن مواجهته في نهائي بطولة مدريد لتنس الأساتذة، ذات الـ1000 نقطة، اليوم الأحد، أمام الألماني ألكسندر زفيريف ستكون "تحد كبير" بالنسبة له.

وأضاف بيريتيني في تصريحات عقب فوزه على النرويجي كاسبر رود بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-4: "زفيرف يقدم مستويات طيبة للغاية.. هو يلعب بطريقة متماسكة، ويتحرك داخل الملعب بشكل طيب للغاية، كما أن إرساله قوي جدا بالنظر لطوله الفارع. لقد تأهل للنهائي، وهزم رافائيل نادال (في دور الثمانية)، ثم دومينيك تيم (في نصف النهائي) الأفضل على الأراضي الترابية. النهائي سيكون تحديا كبيرا بالنسبة لي".

وتابع المصنف العاشر عالميا تصريحاته "إنه شعور رائع، ومختلف بعض الشيء، تأهلت قبل ذلك لنصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة، وكل موقف مختلف عن الآخر. ولكنه في النهاية شعور رائع، لاسيما بعد إصابتي لأنني بذلت مجهودا كبيرا. ولهذا فأنا سعيد جدا".

وحول الأداء الكبير الذي ظهر به أمام النرويجي كاسبر رود في نصف النهائي، قال: "قدمت مستوى كبيرا أمام كاسبر رود.. هذه هي المرة الرابعة التي ألعب فيها أمامه، ونعرف بعضنا جيدا.. لم أتوقع هذا الأداء. كلمة السر كانت في الضغط على إرساله".

ماتيو بيريتيني بطولات الماسترز بطولة مدريد لتنس الأساتذة ألكسندر زفيريف كاسبر رود

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