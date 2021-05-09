بقيادة محمد ممدوح .. دينامو بوخارست يتوج بلقب دوري اليد الروماني

نجح فريق دينامو بوخارست في التتويج بلقب الدوري الروماني لكرة اليد، بعد فوزه اليوم على نادي مينور بايا بنتيجة 31/25، وقبل جولتين من نهاية المسابقة المحلية.

ويلعب في صفوف الفريق الروماني نجم المنتخب الوطني لكرة اليد محمد ممدوح هاشم، والذي اكتفى بتسجيل هدف وحيد اليوم.

ويعد هذا التتويج هو الخامس على التوالي والـ 17 في تاريخ فريق دينامو بوخارست، لكنه يبقى ثاني أكثر أندية رومانيا تتويجاً باللقب المحلي بعد فريق ستيوا بوخارست، الذي يلعب في صفوفه أحمد خيري اللاعب المعار من النادي الأهلي.