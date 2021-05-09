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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين جعلت العالم يفقد الأمان

بعد سقوط الصاروخ الصيني.. بحر العرب يتصدر تويتر

صدى البلد

تصدر بحر العرب  موقع التواصل الاجتماعى تويتر ومحركات البحث بعد متابعة العالم لسقوط بقايا الصاروخ الصيني به.

وجاءت أبرز تعليقات رواد تويتر: 

سقط الصاروخ قرب أرخبيل جزر #المالديف بعد أن ودع آخر يابس على وجه الأرض #الجزيرة_العربية حيث سقط عند الساعة 05:24 صباح اليوم بعد أن عبر أجواء #السعودية عند الساعة 05:14ص والحمد لله على سلامة الجميع.


 

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تعرف على موقع سقوط الصاروخ الصيني

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بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب وسبب تسميته

أنا بترك لكم الكرة الأرضيه ما دام فيها الصين

كورونا وصاروخ وش باقي بعد حسبي الله عليكم

انتهى الفيلم الصيني المدبلج فوق بحر العرب

الصين لم تفقد السيطرة بل جعلت العالم يفقد الأمان جعلت العالم يحسب الثواني والدقائق، الصين أكبر من أنها تفقد السيطرة على صاروخ أو مركبة فضائية، نجحت رسالة الصين فى العبور.

اإنتظار المصيبة الجديدة من الصين

الحمدلله على سلامة الجميع

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" عن مسئولين صينيين قولهم إن بقايا الصاروخ الصيني تفككت وسقطت بعد دخوله الغلاف الجوي موقع على خط الطول 72.47 درجة شرقا وخط العرض 2.65 شمالا، أي في موقع في بحر العرب.

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بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب وسبب تسميته

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