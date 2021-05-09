عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد سقوط الصاروخ الصيني في بحر العرب.. عقوبات قانونية نجت منها الصين

الصاروخ الصيني لونج
الصاروخ الصيني "لونج مارش 5 بي"

سقط الصاروخ الصيني "لونج مارش 5 بي" بأمان في بحر العرب بالمحيط الهندي، بالقرب من غرب جزر المالديف، دون التسبب في خسائر بشرية، ولكن ماذا لو كان الصاروخ المحترق ذو وزن الـ 21 طنا على منطقة مأهولة بالسكان ؟ أو تسبب في خسائر مادية ؟

يرصد «صدى البلد» كل المعلومات القانونية عن هذه القضية، فـ على الرغم من من كل المعلومات المجهولة التي أحاطت بالصاروخ على مدار الأيام الماضية، والذعر الكبير للملايين حول العالم، كان من المرجح نهاية مصيره في أي محيط نرا لأنها تغطي مساحة تزداد بمعدل 3 أضعاف عن اليابسة، وأوضح محامو الفضاء أن هناك سابقة قانونية للصين لمواجهة العواقب.

 

المخلفات الفضائية


لا تعد المخلفات الفضائية غير قانونية، ولا يوجد قانون يمنع بقايا الصواريخ من الاصطدام بسطح الأرض، ولكن هناك قواعد تحدد من هو المسؤول عندما تشكل الخردة الفضائية تهديدا للأرض.

txt

بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب وسبب تسميته

txt

بعد سقوط الصاروخ الصيني.. بكين تخطط لإطلاق 10 صواريخ أخرى

 

وهناك نوعان من المواد القانونية الرئيسية التي توضح كيفية التعامل في هذه الأزمات، أولا معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، واتفاقية عام 1972 عن المسؤولية الفضائية، وتحدد معاهدة الفضاء الخارجي ما يُسمح به قانونيا لكل من يود المشاركة في الفضاء على المستوى الدولى، أما الاتفاقية فتوضح المسئولية أي من المسؤول عن الأجسام الفضائية التي تسبب ضررًا.

وبحسب مؤسسة العالم الآمن، فإن المسؤولية عن الضرر، ليست نتيجة بأن دولة ما انتهكت القانون بطريقة ما، ولكن أيضا تحملها المسؤولية كاملة عن الضرر الناجم، وتكون ملزمة بدفع تعويض عن هذا الضرر للدولة الأخرى".

وقبلت العديد من البلاد بشروط الاتفاقية، ومنهم الولايات المتحدة الامريكية، والصين، ومعظم البلاد الأوروبية، وإذا كان تسبب صاروخ "لونج مارش 5 بي" الصين في أي ضرر، فيمكن للبلد التي أصابها الضرر الاحتجاج وتحميل الصين المسؤولية المالية.

 

استخدام سابق للاتفاقية 


هل سبق لأي شخص استخدام اتفاقية المسؤولية؟، نعم ، مرة واحدة فقط، منذ أكثر من 40 عامًا، ويرجع تاريخ هذه الواقعة إلى عام 1978، عندما قام صاروخ الاستطلاع السوفيتي (كوزموس 954) بإعادة دخول غير متحكم فيه إلى الغلاف الجوي للأرض.

 

txt

خلصنا من الكابوس.. الصاروخ الصيني يتصدر تويتر

txt

لحظة مرور الصاروخ الصيني فوق سماء مصر والسعودية وعمان| فيديو

وتحطمت الأنقاض في النهاية في الأقاليم الشمالية الغربية بكندا، وتسببت في وجود نفايات سامة، حيث قررت الحكومة الكندية استخدام اتفاقية المسؤولية لجعل الاتحاد السوفياتي يدفع تعويضات عن الأضرار.

ولكن راوغ المسؤولون السوفييت في البداية، ونفوا أن القمر الصناعي المنكوب كان ملكهم، لكن بعد التفاوض ، وافقوا على دفع 6 ملايين دولار كندي.

الفضاء الخارجي الصاروخ الصيني لونج مارش 5 بي الصاروخ الصيني خسائر مادية بحر العرب المحيط الهندي الولايات المتحدة اتفاقية الفضاء

ترشيحاتنا

وفاة فاروق السيد نجم الزمالك الأسبق

سوريا .. حريق في مصفاة حمص للنفط نتيجة تسريب من إحدى المضخات

آخر فيديو لـ الصاروخ الصيني قبل دقائق من سقوطه

بينها مصر .. السعودية تعلن عودة الرحلات مع 43 وجهة دولية

سر الهاتف المحمول .. تقرير يكشف تعاون إسرائيل وأمريكا في اغتيال سليماني

أجهضت امرأة عمدًا ثم ندمت وتابت فهل عليها كفارة؟.. الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر لـ لحظة سقوط الصاروخ الصيني .. ماذا سيحدث بعد اصطدامه بالأرض؟

سقوط الصاروخ الصيني في بحر العرب .. فيديو

بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب وسبب تسميته

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية وبرقًا فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

السعودية.. وفاة الإعلامي الرياضي عادل التويجري عن 40 عامًا

بينها مصر .. السعودية تعلن عودة الرحلات مع 43 وجهة دولية

7 عمليات ومُضاعفات مؤلمة.. تفاصيل الوعكة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنسيقية شباب الأحزاب تحقق حلم أمريكية مصابة بالسرطان في زيارة مصر

امرأة تكتشف مخابئ مرعبة في منزلها الجديد.. شاهد ماذا وجدت بداخلها .. صور

احذري السكر.. هؤلاء النساء الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء

من هاتف والدته.. طفل يشتري بـ39 ألف جنيه مصاصات سبونج بوب|صور

فيديو

فيديوجراف.. ماذا يحدث في حي الشيخ جراح على يد الإسرائيليين؟

أماكن متوقعة لسقوط الصاروخ الصيني "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديوجراف.. ضوابط صلاة عيد الفطر 2021

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

إبراهيم عمران يكتب: ماذا بعد «رمضان»؟

أحمد شندي يكتب: مصر قاطرة التنمية

لواء محمد الكيلانى يكتب: صناعة شباب المستقبل الهم الشاغل للرئيس

أمجد عامر يكتب: كوفيد 25.. خطر داهم

د.علاء علي يكتب: سيناء.. البناء وصناعة التنمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

اﻟﻤﺰﻳﺪ