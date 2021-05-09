نمبر وان ولو كره الكارهون.. فجر السعيد توجه رسالة لمهاجمى محمد رمضان

نشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد صورة لـ محمد رمضان عبر حسابها الرسمى على فيسبوك.

وقالت فجر السعيد: "يقولون الفنان الأسطورة محمد_رمضان ليس نمبر ون.. امال بتجيبوا سيرته في كل برامج رمضان وكل ضيف لازم تسألونه عن #محمد_مضان لييييه.. لإنه نمر ون ولو كره الكارهون أحاديثكم كلها عنه.. شاغلكم ليل نهار".





وأضافت فجر السعيد: "وحتى لما حبيتي تنافسوووووه في أعمال تصورتم أنها ستنهي الأسطورة عملتوا زي اللي يفك العمله فكيتو #رمضان في 2 وثلاثه ممثلين من الصف الأول.. بطولات جماعية لن تنتج نمبر ون بل نمر 2 اس تربيع #حقيقه ".