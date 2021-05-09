أهم الأخبار.. سقوط الصاروخ الصيني في بحر العرب.. وشروق شمس 27 رمضان بدون شعاع

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية نرصد أبرزها.

الصحة: مصر تصنع 60 مليون جرعة من لقاح سينوفاك الصيني قريبا



تتفقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خطوط إنتاج الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) تمهيدا لتصنيع لقاح "سينوفاك" في مصر.

وتعقب الجولة، مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة اليوم الأحد الموافق ٩ مايو ٢٠٢١، في تمام الثانية عشرة ظهرا بمقر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) الكائنة في ٥١ شارع وزارة الزراعة بالعجوزة.

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الصحة: 1132 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا .. و66 وفاة



أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 435 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 176363 حالة حتى اليوم.

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جولة مفاجئة| محافظ القاهرة يغلق المحال المخالفة.. صور



أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الدولة لن تتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار فيروس كورونا خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان وفترة إجازة عيد الفطر للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا .

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مرتضى منصور يتهم لجنة الزمالك بإهدار 8 ملايين جنيه



اتهم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، اللجنة المؤقتة لإدارة القلعة البيضاء بإهدار 8 ملايين جنيه.

وحصل الزمالك على حكم بتغريم أحمد الشناوي حارس مرماه السابق والذي يلعب حاليا في صفوف بيراميدز، 8 ملايين جنيه قيمة مقدم عقده مع الزمالك والذي لم يتم تفعيله مع رحيله إلى بيراميدز.

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ترجعي لينا بألف سلامة.. ريهام سعيد تطلب الدعاء لـ إيمان الحصري



نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة لإيمان الحصرى عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.



وطلبت ريهام سعيد من جمهورها الدعاء لإيمان فكتبت معلقة:" بحق صلاة الفجر بدعيلك ترجعى لينا ولجمهورك بألف سلامة".

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سقوط الصاروخ الصيني في بحر العرب .. فيديو



نقلت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" عن مسئولين صينيين قولهم إن بقايا الصاروخ الصيني تفككت وسقطت بعد دخوله الغلاف الجوي موقع على خط الطول 72.47 درجة شرقا وخط العرض 2.65 شمالا، أي في موقع في بحر العرب.

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شروق شمس يوم 27 رمضان.. هل كانت ليلة القدر؟



بثت دار الإفتاء المصرية، فيديو مباشر للحظة شروق الشمس اليوم الأحد الموافق 27 رمضان لعام 1442 هجرية، وعلى الأرجح أنها ليلة القدر، لأن الشمس أشرقت صافية هادئة بدون شعاع.

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