أخبار الرياضة.. الإعلان عن أسماء حكام القمة.. وموسيماني يحذر لاعبيه من هدف شيكابالا

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية.



محمد يوسف: موسيماني حذر لاعبي الأهلي من هدف شيكابالا المتكرر

تحدث محمد يوسف، المدير الفني السابق لنادي البنك الأهلي، عن لقاء القمة المقبل بين الأهلي والزمالك، المقرر له يوم الإثنين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



الزمالك: عقد رزاق سيسيه صحيح وموثق في اتحاد الكرة

أكد عمرو الدرديري، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن عقد رزاق سيسيه، لاعب الفريق الأول والمعار لنادي الاتحاد السكندري، مع القلعة البيضاء سينتهي الموسم المقبل.

الإسماعيلي يكشف حقيقة خصم 3 نقاط من رصيده في الدوري

أكد علاء وحيد، المتحدث الرسمي باسم نادي الإسماعيلي، إن الدارويش أشادوا بالأداء التحكيمي بمباريات الدوري خلال الفترة الأخيرة.



آخر استعدادات سلة الزمالك لبطولة إفريقيا للأندية الأبطال برواندا

كشف طارق السعيد رئيس بعثة فريق كرة السلة بنادي الزمالك في رواندا، أنه من المقرر إقامة تمارين فردية لجميع اللاعبين من يوم 9 مايو الحالي وحتى يوم 11 من الشهر نفسه، مقسمة بين 6 لاعبين داخل صالتين كل صالة تحتوى على 3 بوردات و6 لاعبين داخل صالة اللياقة البدنية ، على أن تبدأ التمارين الجماعية بداية من يوم 12.



بعد شكواه للفيفا .. الزمالك يكشف قيمة مستحقات باتشيكو المتأخرة

كشف عمرو الدرديري، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، حقيقة تقدم جايمي باتشيكو، المدير الفني السابق للفريق الأول، بشكوي للاتحاد الدولي "فيفا"، ضد القلعة البيضاء للحصول علي مستحقاته المادية.



تقارير تركية تكشف تفاصيل إصابة مصطفى محمد

كشفت تقارير صحفية تركية عن تفاصيل إصابة مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر وفريق جالطة سراي، التي تعرض لها مساء أمس السبت، في لقاء بشكتاش بالدوري التركي.



مينا ماهر يكشف كواليس إقالته من قناة الأهلي بسبب الزمالك

أكد مينا ماهر، مراسل قناة الأهلي السابق، أن مسئولي القناة كانوا يعلمون بتشجيعه للزمالك قبل التعيين.

شوبير يحسم الجدل: أمين عمر حكما لـ القمة 122 بين الأهلي والزمالك

‏أعلن الإعلامى أحمد شوبير عن هوية حكم مباراة القمة رقم 122 بين الأهلي وغريمه التقليدى نادى الزمالك فى الدورى الممتاز.



شيكابالا يدعم شعب فلسطين برسالة قوية على إنستجرام.. شاهد

حرص محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وشارك في هاشتاج “#انقذوا_حي_الشيخ_الجراح #SaveSheikhJarrah, #الشيخ_جراح”من خلال صورة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

بقيادة محمد ممدوح هاشم .. دينامو بوخارست يتوج بلقب الدوري الروماني لكرة اليد

نجح فريق دينامو بوخارست في التتويج بلقب الدوري الروماني لكرة اليد، وذلك بعد فوزه اليوم على نادي مينور بايا بنتيجة 31/25، وقبل جولتين من نهاية المسابقة المحلية.