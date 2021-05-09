لا نستطيع صرفًا ولا دفعًا.. عمر يوجه رسالة مؤثرة للفلسطينيين

نشر عمر كمال رسالة عبر حسابه الرسمى فيسبوك لمساندة الفلسطينيين، ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عمر كمال: “إن شاء الله هنسمعها في يوم تحرير فلسطين حسبي الله ونعم الوكيل.. نعوذ بالله من هذا العجز ونحن نرى إخواننا ولا نستطيع صرفًا ولا دفعًا ولا وصولًا!



وأضاف عمر كمال: “اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا أنت رب المستضعفين وأنت ربنا.. اللهم فلسطين”.

وأعلنت فلسطين، أمس، إصابة عشرات المواطنين خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في القدس.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، ارتفاع عدد المصابين جراء اعتداءات القوات الإسرائيلية في القدس إلى 64، تم نقل 11 منهم إلى المستشفى.

وأشار إلى إصابة رب أسرة بجروح و4 من أطفاله بجروح والهلع والخوف بعد إطلاق قوات الاحتلال قنابل الصوت عليهمبشكل مباشر.

كما أصيب عشرت الفلسطينيين بحالات اختناق جراء إطلاق القوات الإسرائيلية قنابل الغاز السام والمسيل للدموع فيمخيم العروب، وقرية التوانة بمسافر يطا في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.