عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لا نستطيع صرفًا ولا دفعًا.. عمر يوجه رسالة مؤثرة للفلسطينيين

صدى البلد

نشر عمر كمال رسالة عبر حسابه الرسمى فيسبوك لمساندة الفلسطينيين، ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عمر كمال: “إن شاء الله هنسمعها في يوم تحرير فلسطين حسبي الله ونعم الوكيل.. نعوذ بالله من هذا العجز ونحن نرى إخواننا ولا نستطيع صرفًا ولا دفعًا ولا وصولًا!

txt

شيكابالا يدعم شعب فلسطين برسالة قوية على إنستجرام.. شاهد

txt

في مواجهات إسرائيلية بـ الأقصى وسقوط مصابين|محمد هنيدي يدعم شعب فلسطين برسالة


 وأضاف عمر كمال: “اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا أنت رب المستضعفين وأنت ربنا.. اللهم فلسطين”.

وأعلنت فلسطين، أمس، إصابة عشرات المواطنين خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في القدس.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، ارتفاع عدد المصابين جراء اعتداءات القوات الإسرائيلية في القدس إلى 64، تم نقل 11 منهم إلى المستشفى.

وأشار إلى إصابة رب أسرة بجروح و4 من أطفاله بجروح والهلع والخوف بعد إطلاق قوات الاحتلال قنابل الصوت عليهمبشكل مباشر.

كما أصيب عشرت الفلسطينيين بحالات اختناق جراء إطلاق القوات الإسرائيلية قنابل الغاز السام والمسيل للدموع فيمخيم العروب، وقرية التوانة بمسافر يطا في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

92998F99-B4AD-4225-8204-4FEF4DA49B22
92998F99-B4AD-4225-8204-4FEF4DA49B22
فلسطين الضفة الغربية القدس الشرقية فلسطيني الإسرائيلية الهلال الأحمر قوات الاحتلال الهلال الأحمر الفلسطيني الفلسطينيين القوات الإسرائيلية الفلسطينيي الفلسطينية الاشتباكات الشيخ جراح الشيخ إسرائيل

موضوعات متعلقة

طلب عاجل من فلسطين للجامعة العربية بشأن إسرائيل

فلسطين تعلن إصابة 5 أشخاص من جاليتها بالهند بفيروس كورونا المتحور

ترشيحاتنا

وفاة فاروق السيد نجم الزمالك الأسبق

سوريا .. حريق في مصفاة حمص للنفط نتيجة تسريب من إحدى المضخات

آخر فيديو لـ الصاروخ الصيني قبل دقائق من سقوطه

بينها مصر .. السعودية تعلن عودة الرحلات مع 43 وجهة دولية

سر الهاتف المحمول .. تقرير يكشف تعاون إسرائيل وأمريكا في اغتيال سليماني

أجهضت امرأة عمدًا ثم ندمت وتابت فهل عليها كفارة؟.. الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر لـ لحظة سقوط الصاروخ الصيني .. ماذا سيحدث بعد اصطدامه بالأرض؟

سقوط الصاروخ الصيني في بحر العرب .. فيديو

بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب وسبب تسميته

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية وبرقًا فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

السعودية.. وفاة الإعلامي الرياضي عادل التويجري عن 40 عامًا

بينها مصر .. السعودية تعلن عودة الرحلات مع 43 وجهة دولية

7 عمليات ومُضاعفات مؤلمة.. تفاصيل الوعكة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنسيقية شباب الأحزاب تحقق حلم أمريكية مصابة بالسرطان في زيارة مصر

امرأة تكتشف مخابئ مرعبة في منزلها الجديد.. شاهد ماذا وجدت بداخلها .. صور

احذري السكر.. هؤلاء النساء الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء

من هاتف والدته.. طفل يشتري بـ39 ألف جنيه مصاصات سبونج بوب|صور

فيديو

فيديوجراف.. ماذا يحدث في حي الشيخ جراح على يد الإسرائيليين؟

أماكن متوقعة لسقوط الصاروخ الصيني "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديوجراف.. ضوابط صلاة عيد الفطر 2021

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

إبراهيم عمران يكتب: ماذا بعد «رمضان»؟

أحمد شندي يكتب: مصر قاطرة التنمية

لواء محمد الكيلانى يكتب: صناعة شباب المستقبل الهم الشاغل للرئيس

أمجد عامر يكتب: كوفيد 25.. خطر داهم

د.علاء علي يكتب: سيناء.. البناء وصناعة التنمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

اﻟﻤﺰﻳﺪ