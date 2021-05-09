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رئيس التحرير
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أخبار البلد

لمتحدي الإعاقة.. الكهرباء تحل المشاكل عبر تطبيق واصل

ايمن حمزة
ايمن حمزة

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم حل جميع الشكاوى التي استقبلها تطبيق واصل، الذي يستفيد منه متحدي الإعاقة السمعية وصعوبات التخاطب.

وأوضح حمزة لـ صدى البلد، أن تطبيق واصل مجاني مصمم للهواتف المحمولة ويتم من خلاله تحويل الاستفسارات والشكاوي الخاصة بالكهرباء إلى شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية للرد عليها  لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وصعوبات التخاطب.

 وتابع حمزة أن أى شخص يستطيع تحميل هذا التطبيق لأجهزة المحمول التي تعمل بنظام الأندرويد من خلال هذا الرابط
http://ow.ly/iMBy50CLBnC. لافتا الى  أنه سيتم تنزيله قريبا على جميع أنواع الهواتف.

وأشار إلى أن التطبيق جاء ليسهل موضوع الشكاوى والاستفسارات بلغة الإشارة، بالإضافة إلى أن مراكز الخدمة الموجودة على مستوى شركات الكهرباء أصبح بها شاشات لمس لتسهيل الخدمة لمتحدي الإعاقة.

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وتابع أن عدد مستخدمين التطبيق ليس كبيرا، ولكن ما يقدم يتم التواصل معه فورا وحل مشكلته، لافتا إلى أن أكثر أنواع الشكاوى تأتى من الفواتير وعدم دقتها، أو انقطاع التيار .

وأكد أن الخدمات الأخرى التي يقدمها التطبيق هي الاستفسارات الخاصة بالكهرباء ومعرفة كيفية التعامل مع خدمة معينة، بالإضافة إلى شاشات اللمس، كما يتم  تدريب العاملين مع مراكز الخدمة بصفة عامة وتوجيهها مباشرة للجهة المختصة والتى التي تقوم بالرد على نفس الآلية.

يذكر أنه تم إطلاق تطبيق واصل تم بالتعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويقدم التطبيق أيضًا ثلاث خدمات أخرى وهي النجدة والإسعاف والمطافي، بالإضافة إلى خدمة اختبار فيروس كورونا الذي يمكن من خلاله الرد على كل الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا مثل الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها والأعراض المصاحبة للفيروس، كما يقدم خدمة الاختبار الآلي لأعراض الفيروس دون الحاجة للخروج من المنزل باستخدام التقنيات التكنولوجية الذكية.

واصل الكهرباء وزارة الكهرباء تطبيق واصل متحدي الإعاقة وزارة الإتصالات

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