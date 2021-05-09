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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انقذوا حى الشيخ الجراح يتصدر تويتر.. ومتابعون: عاشت فلسطين حرة أبية

صدى البلد

تصدر هاشتاج انقذوا حي الشيخ الجراح موقع التواصل الاجتماعى تويتر بعد مساندة العالم للشعب الفلسطيني وما يحدث فيه من مواجهات معالقوات الاسرائيلية.


 

وجاءت رسائل الدعم من المتابعين كالاتى:


 

ابتسم انت فلسطيني ابتسم انت على حق.


 

كانت فلسطين و مازالت فلسطين و ستظل فلسطين.


 

ضمن عملية غسيل الأدمغة ستجد المتآمرين يقولون: أهل فلسطين باعوا فبعنا، وتخلوا فتخلينا.


 

نشأنا على حب فلسطين وقضيتها كأنها وطن لنا رغم اننا لم نزرها يومًا عاشت فلسطين حرة أبية.


 

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في مواجهات إسرائيلية بـ الأقصى وسقوط مصابين|محمد هنيدي يدعم شعب فلسطين برسالة

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ارتفاع عدد مصابي فلسطين إلى 178 في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية|تفاصيل

حسبي الله ونعم الوكيل وكفى برب العباد وكيلا يمهل ولا يهمل


 


 

قدساه تبكي من سفك الدماء لحي ينزف بالجراح،اين انتم ايتها الشعوب الحرة،اين الرحمة،الكرامة يا امة؟

اين انتم يا زعماء العرب،مراهنون عالصمت بدل الكلام ومن يصمد يكسب الرهان الاجانب متعاطفين وانتم لا ضمير ،#فلسطين ستبقىعربية بلد الاحرار


وفي سياق آخر أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، ارتفاع عدد الإصابات في صفوف الفلسطينيين إلى 178 خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في المسجد الأقصى ومنطقتي الشيخ جراح وباب العامود في القدس المحلية.

وأكد بيان صادر عن الهلال الأحمر الفلسطيني نقل 88 من المصابين إلى مستشفيات القدس والبقية تم علاجهم ميدانيا، موضحا أن عددا كبيرا من الإصابات خلال المواجهات في باحات مسجد الأقصى كانت بالرصاص المطاطي في الوجه والعيون والصدر.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن 3 شبان فقدو أعينهم بشكل نهائي خلال اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك مساء الجمعة.


 

 

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