تغريم 28 مواطنا لعدم ارتداء الكمامة الطبية بغرب الأقصر

أعلن العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، أنه تم شن حملة مكبرة استهدفت أماكن الازدحام والتجمعات والمواصلات العامة.



وأسفرت الحملة عن ضبط ٢٨ مواطنا بدون كمامة طلب جميعهم التصالح وتم دفع قيمة الغرامة الفورية.



وأكد عاشور على استمرار تكثيف المتابعة الدورية من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت وكافة الجهات المعنية لتأكيد الالتزام بمواعيد غلق المحال والمولات التجارية وما يوازيهم والتزام كافة المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على سلامتهم.

يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصه ومتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية