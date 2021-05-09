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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأبيض .. بسمة وهبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية جذابة

بسمة وهبة
بسمة وهبة

حرصت الإعلامية بسمة وهبه على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها من أحدث ظهور.

 

تألقت بسمة وهبة في الصور بإطلالة رمضانية جذابة من اختيار الإستايلست مايا حداد، حيث ارتدت بنطلون أبيض ستان و مع بلوزة من نفس اللون و القماشة و نسقت معهما قفطان طويل أتسم بالقماش الراقي.

 

انتعلت بسمة وهبة حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأبيض، فيما تزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة مما كشف عن أناقتها وزاد من جاذبيتها.

 

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت بسمة وهبة على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت لها خبيرة التجميل دينا الكاشف مكياجا جذابا مرتكزا على الالوان الترابية الهادئة و الغير مبالغ فيها.

 

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