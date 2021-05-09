ريهام سعيد برفقة أبطال مسلسل بنت السلطان.. صور

نشرت الاعلامية ريهام سعيد صورا جديدة عبر حسابها الرسمى على إنستجرام من خلال خاصيه الاستورى.





وظهرت برفقة ابطال مسلسل " بنت السلطان".









بنت السلطان من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، وتدور أحداثه حول صراعات وعلاقات عاطفية في إطار دراميتشويقي، وتجسد فيه روجينا شخصيتين في قصة واحدة تحاول الهرب من ماضيها والبحث عن حياة مختلفة.





وتشارك روجينا في بطولة بنت السلطان عددا كبيرا من النجوم أبرزهم “باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، ندىموسى، محمود حجازي، حسن أبو الروس، محمد مهران، نانسي صلاح، أحمد بدير، بيومي فؤاد”، وهو من إنتاج شركةMGR للمنتج ممدوح شاهين.

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